Управделами Путина выпустило мороженое "Выбор Кремля"

Предприятия управделами президента РФ выпустило мороженое под брендом "Выбор Кремля".

Об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Елена Крылова, передает РИА Новости.

Она рассказала, что мороженое можно купить в Госдуме, Совете Федерации и на Красной площади, а также в регионах. "Мороженое можно приобрести в российских регионах, комбинате питания "Кремлевский", в точках продаж в Совете Федерации, Государственной думе", - сказала Крылова.

В ассортименте несколько видов мороженого - пломбир с вишневым вареньем, крем-брюле, классический пломбир, шоколадный пломбир, эскимо.

Ранее исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов объяснил, почему в Украине опасно есть мороженое. По его словам, на данный момент в стране полностью отсутствует система контроля качества мороженого и соответствия содержимого тому составу, который производители указывают на упаковке.

"В детстве купишь мороженое, оно через 5-7 минут начинает течь, стаканчик протекает. Недавно купил себе мороженое 47-33 – это ДСТУ (Госстандарт Украины – ред.), которое гарантирует, что там нет, кроме молочных жиров, никаких других. Стаканчик мне не нравится, выбросил в мусорник. Прихожу выкинуть мусор утром, а мороженое не растаяло за сутки. Думаю: ничего себе. Случайность? Ничего подобного", - сказал Несмиянов.