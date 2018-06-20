Журналист CNN заявил о попытке похищения в Ростове

Журналист CNN и знаменитый инсайдер Танкреди Палмери рассказал об инциденте с таксистом в Ростове-на-Дону, где он едва не стал жертвой местного жителя.

"Он сказал, что я должен заплатить ему 1000 рублей. Но я ему сказал, что мы ехали 40 секунд и к тому же я ждал его более получаса. Так что пусть берет сто рублей и говорит спасибо. Однако он запер двери в автомобиле, завел машину. Я достал телефон и продиктовал в Google Translator, что этот парень пытается похитить меня и, что он требует ему заплатить непозволительно много. Затем я начал громко стучать по окну и увидел в пяти шагах полицейского. Тот подошел поближе, и я прислонил телефон к окну. Полицейский прочитал и начал смеяться, и я начал смеяться. Мы вышли из машины и в итоге я ему сказал 200 рублей и все", - цитирует американца Sport24.

Палмери сознался, что водитель такси вел себя, будто гангстер. Но в итоге согласится на оплату в 200 рублей.

Напомним, из-за отсутствия биотуалетов швейцарские фанаты, приехавшие на ЧМ-2018 в российский Ростов-на-Дону, повели себя не самым культурным образом. Фаны справляли нужды прямо на улице, на забор.