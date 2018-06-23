"Гарант мира". В России ответили на требование вывести войска из Приднестровья

Российская Федерация не намерена выводить свои войска с территории непризнанного Приднестровья, несмотря принятую резолюцию Генасамблеи ООН по данному вопросу.

"С трагических событий 1992 г. прошло не так и много времени, и тем удивительнее, что многие действующие политики, причем не только в Кишиневе, успели подзабыть тот непреложный факт, что только благодаря своевременному вмешательству российских войск было прекращено кровопролитие на Днестре, созданы условия для запуска процесса мирного урегулирования. И по сей день российский воинский контингент остается гарантом мира и стабильности в Приднестровье", - сказано в заявлении МИД РФ.

В российском ведомстве заявили, что в самом "руководстве Республики Молдова нет единства относительно указанной резолюции". В МИД России назвали инициативу "рекламно-пропагандистским шагом политических деятелей в Кишиневе", которые пытаются разжечь антироссийские настроения и "заработать очки перед парламентскими выборами".

Напомним, 22 июня 2018 года Генассамблея ООН одобрила резолюцию о выводе российских войск с территории Республики Молдова.

Позже в Молдове попросили РФ не реагировать "нервно" на решение ООН и вывести свои войска из Приднестровья.