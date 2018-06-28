Генсек НАТО Столтенберг считает предстоящую встречу Трампа и Путина "свидетельством силы"

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствует договоренность США и России о встрече президентов стран Дональда Трампа и Владимира Путина.

"Я приветствую предстоящую встречу президента Трампа и президента Путина, потому что я верю в диалог... Для меня диалог не является свидетельством слабости. Диалог является свидетельством силы", - цитирует Радио Свобода слова Столтенберга, сказанные во время саммита в Брюсселе.

Он добавил, что Альянс не стремиться к очередной холодной войне и изоляции России.

"Мы стремимся к лучшим отношениям", - отметил Столтенберг.

Напомним, в Белом доме подтвердили, что президент США Дональд Трамп и глава Российской Федерации Владимир Путин встретятся 16 июля в столице Финляндии — Хельсинки.