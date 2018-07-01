В Магадане консул впервые попала к политузнику Литвинову

Украинский консул в Новосибирске Диана Иванова посетила украинского политзаключенного России Сергея Литвинова. Это первый визит консула к политзаключенному за время, в течение которого Литвинов отбывает наказание в колонии под Магаданом.

"Его два года никто не видел, хотя консул неоднократно писала запросы на его посещение", - цитирует Громадське осведомленного в делах украинских политзаключенных Станислава Огорового, который передал СМИ информацию от консула.

По его словам, Литвинов за время пребывания в колонии похудел на 17 килограммов из-за плохого питания и условий. Ему не выдали новой летней одежды, поэтому Литвинов носит обычную футболку и черные штаны. Администрация колонии считает это нарушением режима и отправляет его в штрафной изолятор.

"Я думаю, что он вообще потерял связь с семьей. Он хочет вернуться в Ростовскую область, где он сначала отбывал наказание, ведь по закону - это то место, где его приговорили, и он имеет на это право", - рассказал Огоровой.

Напомним, Литвинов был задержан летом 2014 года в Ростовской области. Сначала его обвиняли в убийстве мирных жителей Луганской области, но передумали. Затем украинца обвинили в краже автомобилей. Он получил 8,5 лет тюрьмы и был этапирован в Магадан.