В миссии ОБСЕ работал "крот", сливавший в ФСБ информацию - СМИ

Неприятный инцидент произошел в миссии ОБСЕ в Украине; предполагается, что некоторые внутренние документы оказались в руках российской Федеральной службы безопасности.

Речь идет о внутренних отчетах миссии о событиях на оккупированных территориях Донбасса, а также о данных о коммуникации первого заместителя главы СММ Александра Хуга, сообщает "Остров" со ссылкой на расследование ARD magazine Fakt..

Гораздо более серьезным считают то, что в ФСБ попали мини-досье на членов миссии - в бумагах описаны их черты характера, склонность к употреблению алкоголя, финансовое положение, типы женщин, которые им нравятся, и тому подобное.

Журналисты предполагают, что российской спецслужбе передал документы "крот", работавший в составе самой миссии.

На это сообщение отреагировала в Facebook пресс-служба СММ ОБСЕ, сообщив, что миссия тщательно изучает факты, изложенные в расследовании.

"Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине известно о репортаже программы "Факт" ("Fakt") Рабочего содружества общественно-правовых вещательных станций Федеративной Республики Германия ("ARD"), который выйдет в эфир во вторник 17 июля. Миссия обеспокоена любыми возможными нарушениями безопасности и намерена тщательно изучить все заявления в соответствии с установленными процедурами", - говорится в заявлении СММ ОБСЕ в Украине.

При этом в миссии отметили, что их работа "была и будет прозрачной", но тем не менее, миссия обеспокоена возможной утечкой документов.

"Мы сообщаем о фактах на местах так, как мы их видим; эти факты сообщаются государствам-участникам ОБСЕ и публикуются в наших ежедневных отчетах на сайте ОБСЕ... Тем не менее, Миссия обеспокоена, что предположительное проникновение может быть потенциальным риском для ее сотрудников, ставя под угрозу неприкосновенность их личной информации и их безопасность", - заявляют в СММ.

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Ранее первый замглавы миссии ОБСЕ Александр Хуг заявил, что организация не видела перемещения российских войск вдоль украино-российской границы и отметил, что обстрелы моментально стихают, как только сторонам конфликта это выгодно.