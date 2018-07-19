Известный комик РФ решил судиться из-за запрета въезда в Украину

Популярный российский комик и видеоблогер Данила Поперечный заявил о том, что подал в суд против Украины в связи с запретом въезда.

По его словам, из-за запрета въезда в Украину у него сорвались запланированные выступления, поэтому он потерял очень много денег.

"Мы практически урегулировали этот вопрос с СБУ, но .... кому-то сверху в Украине я очень не по душе и он делает все возможное, чтобы я туда не попал", — подчеркнул Поперечный в своем видеоблоге.

Комик также пожаловался, что в Украине у него остались родственники и друзья, с которыми теперь он не может их видеть.

"Я подал запрос на выяснение причины: почему же именно мне запретили въезд в Украину. И пришел ответ, что мы можем запрещать кому угодно и отчитываться не обязаны. В таком духе", — добавил Поперечный.

Напомним, ранее украинские пограничники не пропустили в страну бывшую участницу группы "Ночные снайперы" и лидера коллектива "Сурганова и Оркестр".