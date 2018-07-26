"Коммерсантъ" рассказал о предложении Путина Трампу по разоружению

Президент России Владимир Путин на встрече с лидером США Дональдом Трампом в Хельсинки предложил подтвердить приверженность четырем договорам в сфере контроля над вооружениями.

Как пишет "Коммерсантъ", речь идет о таких договорах: Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, Договор об открытом небе, а также Венском документе 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.

Первые два договора являются односторонними, последние два - многосторонними. Детали в дальнейшем обсудят ответственные ведомста двух стран.

Президенты России и США провели 16 июля в Хельсинки свою первую встречу тет-а-тет вне крупных международных саммитов. Впервые лидеры двух стран встретились лично на саммите G20 в Гамбурге в июле 2017 года. Следующий личный контакт президентов произошел в ноябре того же года на саммите АТЭС во вьетнамском Дананге.

Встреча двух лидеров в Президентском дворце в Хельсинки продлилась два часа 10 минут. Затем переговоры Россия - США продолжились в расширенном составе за ланчем.

Позже постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Россия "никогда не станет другом" США. "Мы не доверяем России, мы не доверяем Путину и никогда не будем (доверять). Они никогда не станут нашим другом. Это просто факт", - сказала Хейли.