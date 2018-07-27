На ужин в ЮАР Путину подали "что-то зеленое". Фото

Журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов опубликовал в своем Telegram-канале фото с ужина президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на саммитев БРИКС в ЮАР.

Смирнов отметил, что лидерам стран-участниц подали красное вино и говядину. Еду в тарелках, в том числе российского президента, журналист описал как "что-то зеленое".

Саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) открылся 25 июля в столице Южно-Африканской республики Йоханнесбурге. В саммите также также принимают участие лидеры Аргентины, Анголы, Турции и Замбии.

Ранее сообщалось, что Организация объединенных наций (ООН) может столкнуться с нехваткой денег.

"Организация еще никогда не было такой сложной ситуации с оборотом средств так рано в календарном году", - сказано в письме генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.