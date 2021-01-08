"Авиабазы Турции в Азербайджане": в Баку сделали заявление о ситуации

В минобороны Азербайджана опровергают появление военных баз Турции на территории республики / trend.az

Информация о размещении турецких авиабаз на территории Азербайджана является ложной. Политика официального Баку не предполагает размещения в государстве военных баз других стран. Также республика входит в состав Движения неприсоединения и является председателем данной организации до 2022 года.

Как сообщает издание Азертаж, об этом заявил глава пресс-службы министерства обороны республики Азербайджан Вагиф Даргяхлы в пятницу, 8 января, комментируя сведения о возможном размещении военных авиабаз Турции в Гяндже, Габале и Ленкоране.

"Распространившиеся об этом сообщения не соответствуют действительности", - сказал Даргяхлы, добавив, что республика не стремится к размещению на своей территории иностранных военных баз.

Также он подчеркнул, что Азербайджан состоит в организации Движение неприсоединение и возглавляет ее до 2022 года.Читайте такжеВывод войск Азербайджана из Карабаха: в Турции гневно ответили Франции

Ранее азербайджанское издание haqqin.az со ссылкой на собственные источники сообщило о том, что в республике Азербайджан – в городах Гянджа, Габала и Ленкорань – якобы должны появиться турецкие военные авиационные базы. Позже редакция издания решила удалить данный материал.

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