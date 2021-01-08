"Авиабазы Турции в Азербайджане": в Баку сделали заявление о ситуации

Азербайджан является председателем организации Движение неприсоединения до 2022 года, напомнили в республике.
Информация о размещении турецких авиабаз на территории Азербайджана является ложной. Политика официального Баку не предполагает размещения в государстве военных баз других стран. Также республика входит в состав Движения неприсоединения и является председателем данной организации до 2022 года.
Как сообщает издание Азертаж, об этом заявил глава пресс-службы министерства обороны республики Азербайджан Вагиф Даргяхлы в пятницу, 8 января, комментируя сведения о возможном размещении военных авиабаз Турции в Гяндже, Габале и Ленкоране.
"Распространившиеся об этом сообщения не соответствуют действительности", - сказал Даргяхлы, добавив, что республика не стремится к размещению на своей территории иностранных военных баз.
Также он подчеркнул, что Азербайджан состоит в организации Движение неприсоединение и возглавляет ее до 2022 года.Читайте такжеВывод войск Азербайджана из Карабаха: в Турции гневно ответили Франции
Ранее азербайджанское издание haqqin.az со ссылкой на собственные источники сообщило о том, что в республике Азербайджан – в городах Гянджа, Габала и Ленкорань – якобы должны появиться турецкие военные авиационные базы. Позже редакция издания решила удалить данный материал.
Турция – Азербайджан новости
- Азербайджан при серьезном содействии Турции в ноябре 2020 года одержал победу над Арменией в военном конфликте в Нагорном Карабахе. В турецком оборонном ведомстве заявили, что системы вооружения Анкары внесли серьезный вклад в итоги военных действий.
- 23 декабря в Турции объявили об отправке 60 турецких военных на территорию Азербайджана. Они должны принять участие в работе российско-турецкого мониторингового центра, задачей которого является контроль режима прекращения огня в Нагорном Карабахе.
- Президент Азербайджана Ильхам Алиев 31 декабря заявил, что в Баку готовы уже в ближайшее время запустить процесс строительства Нахичеванского коридора, который будет вести через территорию Армении в Турцию.