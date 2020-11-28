Эксперт объяснил действия Франции и сделал прогноз по ситуации в Карабахе

В дальнейшем стороны намерены решать ситуацию по Нагорному Карабаху дипломатическим путем - эксперт / Reuters

Резолюция сената Франции с призывом к правительству признать независимость Нагорного Карабаха свидетельствует о том, что в Париже недовольны ролью Минской группы ОБСЕ в урегулировании конфликта и опасаются усилению роли Турции на Южном Кавказе.

Об этом заявил политолог Дмитрий Левусь в эфире телеканала Украина 24, комментируя ситуацию с позицией Франции по нагорно-карабахскому конфликту.

По его словам, для Франции является неприемлемым тот факт, что механизмы Минской группы ОБСЕ – которая выступает гарантом разрешения конфликта – оказались недееспособными. Также в Париже опасаются роста влияния Турции на Южном Кавказе. Третьим фактором является деятельность диаспоры Армении.

"Есть несколько причин. Во-первых, Франция почувствовала себя обиженной, так как не работают действующие механизмы, та же Минская группа ОБСЕ, где Франция играла очень большую роль. Во-вторых, она обижена из-за роста роли Турции в Кавказском регионе. Есть такие же опасения и у Германии. И третья причина, которую всегда упоминает азербайджанская сторона, — деятельность армянской диаспоры в мире", - объяснил Левусь.Читайте такжеПочему победа Азербайджана в Нагорном Карабахе – ловушка Турции и России

Также он полагает, что пауза в переговорном процессе свидетельствует об отсутствии у сторон намерений для обострения конфликта и стремлении разрешить конфронтацию путем переговоров.

"Стороны будут пытаться дипломатически закрепить свои успехи либо построить новые союзнические отношения и не потерять еще больше", - подчеркнул политолог.

Позиция Франции по Нагорному Карабаху