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"Головорез" промахнулся, его слабость растет: Путин попал на обложку The Economist

Анна Ярославская
30 июня 2023, 12:06 обновлено 30 июня, 12:17
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Мятеж Пригожина показал, насколько прогнило российское государство. Но "реальность такова, что деспоты, даже слабые, могут выжить в течение долгого времени".
Владимир Путин
Слабость Путина растет, пишут журналисты The Economist / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Российский диктатор Владимир Путин попал на обложку британского издания The Economist. Статья вышла под заголовком "Унижение Владимира Путина" (The humbling of Vladimir Putin). Обложка с "униженным Путиным" была опубликована и в Twitter издание.

В статье говорится о недавнем мятеже наемников ЧВК "Вагнер" в России. Журналисты сравнили Путина с "головорезом, который промахнулся в гангстерской организации, в которую он превратил Россию", и отметили, что слабость Путина растет.

"Теперь он (Путин, - ред.) показал, что не может выполнить даже первую и самую главную обязанность лидера — обеспечить безопасность государства", - говорится в статье.

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Журналисты отмечают, что мятеж "вагнеровцев" показал, насколько прогнило российское государство.

"Еще более шокирует то, что Пригожин разоблачил, насколько Путин оторван от реальности. Мятеж, похоже, застал Кремль врасплох — настолько разобщены спецслужбы под руководством бывшего шпиона. Утром 24 июня потрясенный Путин осудил своего ставленника как предателя и поклялся, что тот будет наказан. Однако всего через несколько часов он согласился отпустить Пригожина безнаказанно в Беларусь, взяв с собой войска ЧВК "Вагнера", - говорится в статье.

Путин попал на обложку The Economist
Путин попал на обложку The Economist / Фото twitter.com/TheEconomist

Отмечается, что, по прогнозам оптимистов, слабость Путина является доказательством того, что его правление обречено. Однако "реальность такова, что деспоты, даже слабые, могут выжить в течение долгого времени, если нет очевидной альтернативы, и если у них все еще есть много оружия и безжалостность".

При этом против Путина работают два дополнительных фактора.

"Во-первых, это сама война. Контрнаступление Украины продолжается. Хотя это происходит медленнее, чем ожидалось, оно сводит на нет территориальные завоевания, которых Россия добилась с февраля 2022 года, а в некоторых местах даже возвращает позиции, которые Россия захватила во время своего первого вторжения в 2014 году", - пишет The Economist.

Журналисты напоминают, что теория победы Путина заключается в том, что Россия может переждать, и Запад перестанет поддерживать Украину, если Украина не сможет добиться прорыва на фронте.

"Но версия Путина выглядит все менее правдоподобной. Да, России удалось навредить Украине. Но она далеко не побеждена, она сформировалась как нация и находится на пути к членству в Европейском союзе и, возможно, в НАТО", - пишут журналисты.

Вторая проблема Путина – это экономика. В прошлом году он продержался благодаря резкому росту цен на нефть и газ, когда началась война.

"Поставки нефти продолжаются, и у государства по-прежнему много денег. Хотя темпы роста снижаются, полномасштабный экономический кризис выглядит маловероятным, по крайней мере, в этом году. Однако у Путина нет ресурсов для нового большого наступления. Доходы России от газа резко упали, мировые цены на нефть тоже упали. Разрыв между государственными расходами (включая огромные расходы на войну) и поступлениями увеличивается, что вынуждает Россию совершать набеги на свой суверенный фонд. За последний год рубль потерял почти 40% своей стоимости", - напомнили журналисты.

"Путин сейчас, похоже, намерен восстановить свою власть при помощи жестоких репрессий и чисток. Но рано или поздно его способность переждать неприятности покинет его. Мир должен быть к этому готов (…) Путин показал, что коррумпированное единоличное правление не способно управлять сверхдержавой. Путь к порядку и здравомыслию для России будет опасным, но пока Путин носит корону, а его солдаты мечтают об имперском правлении над Украиной, путь не может даже начаться", - резюмировал автор статьи.

Как отреагировали в Украине

В Офисе президента Украины в ответ на публикацию The Economist констатировали, что унижение – это то, чего больше всего боится российское руководство.

"Это то, чего враг боится – унижение", - написал в Telegram глава ОП Андрей Ермак.

Военный мятеж Пригожина и чистки в РФ

Вечером 23 июня главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин обвинил российскую регулярную армию в том, что она нанесла удары по тыловым лагерям его наемников.

Главарь боевиков назвал военное руководство страны-агрессора России злом и заявил, что оно "должно быть остановлено".

Утром 24 июня ЧВК Вагнер взяла под свой контроль город Ростов-на-Дону. Позже ЧВК Вагнер захватила и Воронеж.

Далее Пригожин пошел со своей армией в наступление на Москву, но потом внезапно принял решение остановиться. Он оправдал это тем, что якобы "не хотел проливать русскую кровь".

По данным Telegram-канала Генерал СВР, Пригожину помогали друзья из Генштаба РФ.

26 июня Пригожин начал оправдывать свои провальные попытки устроить бунт в РФ. По его словам, поход на Москву был организован, якобы чтобы не допустить закрытие ЧВК, а диктатора Путина он свергать не собирался.

27 июня стало известно, что в Беларусь прилетел самолет главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина.

Тем временем глава Кремля Владимир Путин начал чистку в силовых структурах и пытается восстановить свой авторитет, который был подорван в результате первой за десятилетие попытки переворота.

Командующий Воздушно-космическими силами оккупантов агрессора России Сергей Суровикин задержан. Пока непонятно, подозревают ли Суровикина в поддержке военного мятежа ЧВК Вагнера и Евгения Пригожина.

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