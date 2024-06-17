Оставит ли Орбан в покое помощь Украине: что говорит дипломат

Венгерский премьер Виктор Орбан будет продолжать блокировать помощь Украине, пока Запад либо не пойдет на компромиссы, либо не поставит ультиматум, рассказал директор Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.
В интервью Главреду Огрызко отметил, что Венгрия сама сильно зависима от помощи Евросоюза.
"И если дело дойдет до базарного торга, то Орбану могут что-то предложить или, наоборот, сказать: "Дорогой друг, если ты так, то и мы так – будешь сидеть без того, на что очень рассчитываешь", - сказал дипломат.видео дня
Второй вариант сильно ударит по политике Будапешта, считает Огрызко.
"Потому что, когда есть европейские деньги, можно рассказывать, какой ты независимый и последовательный в защите интересов Венгрии, а вот когда их не будет – ситуация в корне меняется", - объяснил он.
Огрызко считает, что вариант размена будет найден, но нескоро.
Позиция Венгрии по войне в Украине - главное
Венгрия уже давно заняла пророссийскую позицию в отношении Киева. Будапешт блокирует не только вступление Украины в ЕС, но и в НАТО. Правда, согласно последней информации, Альянсу удалось преодолеть вето Венгрии.
В воображении Орбана, поддержка Украины в плане оружия и денег якобы втягивает страны Запада в войну против России. Также венгерский премьер постоянно бредит Третьей мировой и ядерной эскалацией, повторяя методички Кремля.
Кто такой Владимир Огрызко
Владимир Огрызко – украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 до марта 2009, чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996).
В Министерстве иностранных дел (сначала УССР, затем – независимой Украины) – с 1978 года. Первая должность Огрызко во внешнеполитическом ведомстве – атташе отдела печати, которую он получил сразу после окончания Киевского государственного университета им.Т.Шевченко.
В 1992 году Огрызко присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла Украины. С 1992 по 1996 он служил советником, советником-посланником посольств Украины в ФРГ и Австрии. Следующие три года руководил Управлением внешней политики, главным управлением по внешнеполитической деятельности Администрации президента Украины.
В 1999-2004 годах – чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Австрия и постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене. Еще год – посол по особым поручениям МИД Украины. С февраля 2005 – первый заместитель министра иностранных дел Бориса Тарасюка.
18 декабря 2007 года назначен на должность министра иностранных дел Украины в коалиционном правительстве Юлии Тимошенко. 3 марта 2009 года уволен Верховной Радой по инициативе Кабмина.
17 марта 2009 года назначен президентом Ющенко на должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Раисы Богатыревой. Покинул пост вместе с увольнением с должности Ющенко в феврале 2010 года.
В сентябре 2010 года Огрызко вступил в партию Наша Украина. В июле 2012 года он сдал полномочия члена президиума и заместителя председателя политсовета партии и прекратил свое членство в ней.
С сентября 2014 г. дипломат руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как Новое время, Украинская правда.
С 2022 проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.
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