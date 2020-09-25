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Отравление Навального Новичком: эксперт назвала фатальную ошибку Кремля

25 сентября 2020, 01:34

"Фактор Навального" заставляет Европу размышлять о собственной безопасности, считает Лилия Шевцова.

Алексей Навальный
Алексей Навальный / Reuters

На фоне ситуации с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального и протестов в Беларуси, Европа начинает осознавать, что ущерб от ее мягкотелости в отношении РФ превышает экономическую выгоду.

Об этом российский политолог, доктор исторических наук, исследователь Chatham House Лилия Шевцова написала в своем Facebook.

"Прагматизм уже не является для Европы препятствием для того, чтобы сформулировать свой ответ на насилие в Беларуси и покушение на Навального", - подчеркнула она.

Эксперт уверена, что "фактор Навального" заставляет Европу не только поднять вопрос о хождении по России боевого отравляющего вещества Новичок, но и размышлять о собственной безопасности.

"Европа еще остается российским ресурсом. Но Россия делает все, чтобы стать для Европы фактором угрозы. Еще до Беларуси и Навального всего 31% европейцев смотрели на Россию доброжелательно. Среди них 12% шведов, 23% голландцев, 26% британцев, 35% немцев и 33% французов (27% европейцев доверяли Путину). Можно гадать, сколько европейцев относится к россиянам с симпатией сегодня", - пишет аналитик.

Она уверена, что внешний ресурс российской власти, который включает использование Европы в качестве системной "скрепы", исчерпывается.

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"Мы пока не знаем, когда окончательно проснется экономический гигант, предпочитавший быть политическим карликом. Но в том, что благодаря России началось его пробуждение, сомнений нет. Кремль не оставил Европе выбора, заставляя ее выйти из угла и вспомнить о своих генах. Россия потеряла Европу. По крайней мере, если речь идет о доверии. А в чем конкретно это найдет выражение, мы еще увидим", - добавила Шевцова.

  • 20 августа Навальный возвращался в Москву из Томска, в полете ему стало плохо, самолет экстренно сел в Омске.
  • Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон выразили озабоченность по поводу состояния здоровья Навального. Они заявили, что требуют провести расследование обстоятельств его заболевания.
  • Позднее Навального эвакуировали в Германию, где стало известно о том, что его отравили ядом Новичок. Навального уже выписали из немецкой клиники.
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