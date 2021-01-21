Переговоры Путина и Байдена: в МИД России назвали главное условие

В МИД России считают, что переговоры Путина и Байдена зависят от ситуации с COVID-19 / Фото Reuters

Вероятность встречи главы РФ Владимира Путина с президентом США Джо Байденом будет зависеть от ситуации с эпидемией COVID-19. Планы по организации любых переговоров должны согласовываться с новой американской администрацией.

Как заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью информагентству РИА Новости, перспектива встречи Путина и Байдена зависит от ситуации с распространением коронавирусной инфекции. При этом также будет оцениваться фактор содержательности переговоров на высшем уровне.

"В условиях пандемии пока трудно говорить о перспективах возобновления очных мероприятий, в том числе на высшем уровне. Исходим из того, что формирование графика политических контактов будет зависеть от нормализации эпидемобстановки, содержательного наполнения таких встреч, возможностей общения на полях многосторонних мероприятий", - утверждает дипломат. Также он уточнил, что все планы по переговорам нужно обсуждать с Белым домом.Читайте такжеЭксперт объяснил, почему избрание Байдена уничтожит режим Путина

Издание напомнило, что пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки ранее заявляла об отсутствии планов Байдена по телефонным переговорам с Путиным в ближайшее время, поскольку новый президент США намерен поговорить в первую очередь с американскими союзниками.

Президент РФ Владимир Путин поздравил "демократа" Джо Трампа с победой на выборах президента США 15 декабря.

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