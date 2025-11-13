Пропавшая в Бермудском треугольнике девушка вышла на связь: что с ней случилось

Мать девушки обратилась к сообществу моряков в Facebook и на сайте Boatwatch, пытаясь организовать поиски.

Мари Декуб совершает путешествие по океану / Коллаж Главред, фото Pixabay/Kanenori, @mariedcb/Instagram

Мари Декуб неожиданно дала о себе знать

По плану, она должна прибыть в Пуэрто-Рико

28-летняя француженка Мари Декуб, которая ранее считалась пропавшей без вести после исчезновения в районе Бермудского треугольника в океане, неожиданно дала о себе знать.

Как рассказала её мать, Натали Ле Ру, девушка в порядке и завершает переход по океану. По плану, она должна прибыть в Пуэрто-Рико к воскресенью, 16 ноября, сообщает Daily Star.

Мари — опытный моряк из Ла-Рошели. В сентябре 2023 года она отправилась в трёхлетнее одиночное кругосветное плавание, выбрав жизнь в море как путь к свободе и самодостаточности. После ремонта своей яхты в Гватемале она присоединилась к американскому капитану Нейтану Перринсу, чтобы вместе доставить парусник SV Liahona в Пуэрто-Рико.

Связь с судном прервалась 6 ноября, когда яхта направлялась на Бермуды для дозаправки. GPS-сигнал исчез, а последнее сообщение от капитана упоминало, что на борту заканчивается топливо.

Мать девушки обратилась к сообществу моряков в Facebook и на сайте Boatwatch, пытаясь организовать поиски. По её словам, операции из воздуха пришлось прекратить из-за плохой погоды. "Мари — отличный моряк. Я не хотела преждевременно поднимать тревогу, но всё же волновалась", — рассказала она.

Мари Декуб / @mariedcb/Instagram

Позже Натали уточнила, что дочь не пропала — просто осталась без связи: "Такое случается. Она знает, что делает и скоро доберётся до Пуэрто-Рико".

Журналисты отмечают, что район между Майами, Бермудскими островами и Пуэрто-Рико давно окутан тайной — его связывают с множеством загадочных исчезновений судов и самолётов.

С XIX века там пропали более 50 кораблей и около 20 воздушных судов. Однако эксперты считают, что большинство таких случаев объясняется не мистикой, а погодными условиями и человеческими ошибками.

