Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Пропавшая в Бермудском треугольнике девушка вышла на связь: что с ней случилось

Алексей Тесля
13 ноября 2025, 12:23
91
Мать девушки обратилась к сообществу моряков в Facebook и на сайте Boatwatch, пытаясь организовать поиски.
Screenshot
Мари Декуб совершает путешествие по океану / Коллаж Главред, фото Pixabay/Kanenori, @mariedcb/Instagram

Вы узнаете:

  • Мари Декуб неожиданно дала о себе знать
  • По плану, она должна прибыть в Пуэрто-Рико

28-летняя француженка Мари Декуб, которая ранее считалась пропавшей без вести после исчезновения в районе Бермудского треугольника в океане, неожиданно дала о себе знать.

Как рассказала её мать, Натали Ле Ру, девушка в порядке и завершает переход по океану. По плану, она должна прибыть в Пуэрто-Рико к воскресенью, 16 ноября, сообщает Daily Star.

видео дня

Мари — опытный моряк из Ла-Рошели. В сентябре 2023 года она отправилась в трёхлетнее одиночное кругосветное плавание, выбрав жизнь в море как путь к свободе и самодостаточности. После ремонта своей яхты в Гватемале она присоединилась к американскому капитану Нейтану Перринсу, чтобы вместе доставить парусник SV Liahona в Пуэрто-Рико.

Связь с судном прервалась 6 ноября, когда яхта направлялась на Бермуды для дозаправки. GPS-сигнал исчез, а последнее сообщение от капитана упоминало, что на борту заканчивается топливо.

Мать девушки обратилась к сообществу моряков в Facebook и на сайте Boatwatch, пытаясь организовать поиски. По её словам, операции из воздуха пришлось прекратить из-за плохой погоды. "Мари — отличный моряк. Я не хотела преждевременно поднимать тревогу, но всё же волновалась", — рассказала она.

Screenshot
Мари Декуб / @mariedcb/Instagram

Позже Натали уточнила, что дочь не пропала — просто осталась без связи: "Такое случается. Она знает, что делает и скоро доберётся до Пуэрто-Рико".

Журналисты отмечают, что район между Майами, Бермудскими островами и Пуэрто-Рико давно окутан тайной — его связывают с множеством загадочных исчезновений судов и самолётов.

С XIX века там пропали более 50 кораблей и около 20 воздушных судов. Однако эксперты считают, что большинство таких случаев объясняется не мистикой, а погодными условиями и человеческими ошибками.

Находка в океане: что говорят ученые

Во время исследования древней подводной вулканической гряды в Тихом океане ученые наткнулись на необычное геологическое образование, внешне поразительно напоминающее "дорогу из жёлтого кирпича" из знаменитой сказки.

На снимках оно выглядит так, словно создано человеком — ровные, почти правильные прямоугольные плиты складываются в аккуратную каменную мостовую. Но, как выяснилось, это полностью естественное образование. Такая форма возникла в результате длительных вулканических процессов: магматические породы многократно остывали и нагревались, из-за чего со временем растрескались, образовав характерный узор.

Ранее сообщалось о раскопках на месте, где был распят Иисус. Археологи обнаружили остатки древнего сада в Иерусалиме.

Напомним, ранее археологи обнаружили древний камень, который всех удивил. У археологов осталось больше вопросов, чем ответов.

Напомним, Главред писал, что согласно распространенной гипотезе, пиковое разнообразие динозавров приходилось на период около 75 миллионов лет назад, после чего оно якобы начало постепенно снижаться задолго до столкновения с астероидом 66 миллионов лет назад.

Читайте также:

Об источнике: The Daily Star

The Daily Star (дословно – "Ежедневная звезда") – ежедневная газета-таблоид, издаваемая с понедельника по субботу в Великобритании со 2 ноября 1978 года. 15 сентября 2002 года было запущено дочернее воскресное издание Daily Star Sunday с отдельным персоналом. 31 октября 2009 года Daily Star опубликовала свой 10-тысячный номер. C марта 2018 года издание возглавляет Джон Кларк, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

океан Атлантический океан
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Зеленский оценил дело "Мидас" о коррупции и высказался насчет бывших партнеров

Зеленский оценил дело "Мидас" о коррупции и высказался насчет бывших партнеров

13:00Украина
На Украину надвигаются похолодание и мокрый снег: названа дата смены погоды

На Украину надвигаются похолодание и мокрый снег: названа дата смены погоды

12:38Синоптик
Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана

Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана

11:23Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Одна из областей уже пять дней отключена от энергосистемы Украины - что известно

Одна из областей уже пять дней отключена от энергосистемы Украины - что известно

ВСУ отступают: РФ начала наступление на новом направлении, есть ли угроза обвала фронта

ВСУ отступают: РФ начала наступление на новом направлении, есть ли угроза обвала фронта

"В таком возрасте": Алла Пугачева приняла неожиданное решение

"В таком возрасте": Алла Пугачева приняла неожиданное решение

Россия готовится к открытию нового фронта: у Путина уже готовы документы

Россия готовится к открытию нового фронта: у Путина уже готовы документы

Отключение света в Украине — графики на 13 ноября (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 13 ноября (обновляется)

Последние новости

13:24

"Не могу стоять рядом": Могилевская высказала Кароль мнение о ней прямо в глаза

13:23

Безэмоциональны и осуждают других: 5 мифов о Скорпионах

13:21

Попытки прорыва границы не стихают: какой город россияне хотят взять "в клешни"

13:08

Перед Новым годом цены "ударят" по кошельку: что подорожает больше всего

13:02

Слово "принимать" ошибочно употребляют чуть ли не каждый день - как правильноВидео

Цены на хлеб, мясо и овощи: Пендзин – о том, на сколько подорожают продукты до нового годаЦены на хлеб, мясо и овощи: Пендзин – о том, на сколько подорожают продукты до нового года
13:01

Неудачный хайп: ВСУ разгромили оккупантов, которые показательно зашли в Покровск

13:00

Зеленский оценил дело "Мидас" о коррупции и высказался насчет бывших партнеров

12:57

"Время на стороне россиян": Залужный предупредил, к чему готовится РФ

12:38

На Украину надвигаются похолодание и мокрый снег: названа дата смены погоды

Реклама
12:29

Сложно, но возможно: названа целесообразность ударов по Кремлю и Крымскому мостуВидео

12:25

Путинист Киркоров срочно вывез дочь из РФ - где она сейчас

12:23

Пропавшая в Бермудском треугольнике девушка вышла на связь: что с ней случилось

12:01

"У нас растут потери": обозреватель оценил угрозу на ключевом направлении фронта

11:56

Россия ударила по Николаеву: есть раненые в тяжелом состоянии

11:55

Какой будет зима в Украине: о чем молчат синоптики, но знают белки и коты

11:27

Цена упала до 4 гривен: стоимость базового продукта летит в пропасть

11:23

Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана

11:13

"У меня есть доказательства": жена Андрея Билоуса дала первый комментарий о муже

11:12

Цены на ключевой продукт перед праздниками подскочат: что подорожает на 5-7%

11:01

Россия готовится к открытию нового фронта: у Путина уже готовы документы

Реклама
10:59

Россия не остановится: Зеленский заявил о большой войне в 2029 или 2030 году

10:48

Конец особого статуса: Германия сокращает выплаты украинским беженцам

10:33

Китайский гороскоп на завтра 14 ноября: Лошадям - срывы, Свиньям - обида

10:12

Лавров заговорил о саммите Путина с Трампом в Будапеште и назвал виновного в срыве

10:09

Россияне имеют образцы всех украинских БпЛА: "Флеш" рассказал, чем это грозит

10:05

"Слишком дорого для нас": Зеленский прокомментировал идею вывода ВСУ из Покровска

09:44

Тест по картинке: что мешает вам разбогатеть

09:35

В ближайшие дни отключения продолжатся: когда ждать улучшения ситуации со светомВидео

09:30

Константин Грубич показал редкое фото с красавицей-женой: "Прекрасные"

09:26

Одна ночь ценой месячной аренды: сколько в Украине стоит жилье на Новый год

09:06

Дилемма коррупционных разоблачениймнение

09:00

Цены на продукты в декабре взлетят вверх: Марчук – о новом ударе по кошелькам украинцев

08:59

Блэкауты ударят по кошельку: экономист оценил, что будет с ценами в Украине

08:36

Карта Deep State онлайн за 13 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

08:32

Четыре знака зодиака достигнут финансового успеха до конца 2025 года

08:14

Огненный дождь в небе и провальная работа ПВО: Россию массированно атаковали дроны

08:05

Отключение света в Украине — графики на 13 ноября (обновляется)

07:35

США исчерпали возможности: Рубио сделал заявление о санкциях против РФ

07:34

Продает имущество: у российской певицы диагностировали психическое заболевание

06:59

Армия РФ захватила два села на Запорожье и продвигается еще в двух областях: детали

Реклама
06:21

Утром или вечером: эксперты решили вечную дилемму, когда лучше мыть волосы

06:10

Почему Вашингтон отходит от ключевых интересов Украинымнение

05:55

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках с церковью за 19 секунд

05:40

Сын принца Уильяма бунтует против строгого запрета отца — что произошло

05:00

Удача уже в пути: пять знаков зодиака скоро закрутит вихрь перемен

04:36

Как превратить картофельную кожуру в удобрение для растений: бабушкин лайфхак

04:12

Гороскоп на завтра 14 ноября: Ракам - разочарование, Весам - обновление

03:30

Почему пуансеттия вянет до Нового года: как выбрать и когда купить "Рождественскую звезду"

03:09

Популярный миф опровергнут - действительно ли собаки и коты ненавидят друг другаВидео

02:35

На голову трех знаков зодиака свалятся большие деньги в середине ноября

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена Зеленская
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Рецепты
НапиткиСалатыПраздничное менюПростые блюдаЛегкие десертыЗакуски
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять