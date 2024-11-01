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Россияне усовершенствовали "Шахеды" и разработали "невидимые" артсистемы - ISW

Мария Николишин
1 ноября 2024, 06:48обновлено 1 ноября, 07:18
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В последнее время оккупанты усилили атаки против Украины.
Россияне усовершенствовали 'Шахеды' и разработали 'невидимые' артсистемы - ISW
Россияне усовершенствовали Шахеды / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное из сообщения ISW:

  • РФ установила термобарические боеголовки на "Шахеды"
  • Системы ТОС-1А "Солнцепек" стали "невидимыми" для тепловизоров

Войска страны-агрессора России начали использовать беспилотники "Шахед-136" с термобарическими боеголовками и "сделали невидимыми" системы ТОС-1А "Солнцепек". Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Известно, что киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз исследовал обломки беспилотников "Шахед-136", которые войска РФ использовали в сериях ударов с 26 по 29 октября.

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Результаты исследования свидетельствуют о том, что российские войска модифицировали дроны для установки на них термобарических боеголовок.

Кроме того, компания "Росэлектроника", дочерняя компания российского государственного оборонного конгломерата "Ростех", разработала покрытие для термобарических артиллерийских систем ТОС-1А "Солнцепек".

"Это покрытие поглощает радиоволны, что делает установки "невидимыми" для современных систем наведения и тепловые зоров", - подчеркнули аналитики.

Стоит заметить, что в последнее время российские оккупанты усилили атаки против Украины с использованием ударных дронов типа "Шахед".

За последнюю неделю прилеты или падения обломков сбитых дронов сопровождались необычным масштабом разрушений инфраструктуры, жилых домов и квартир, а также пожарами.

Россияне усовершенствовали 'Шахеды' и разработали 'невидимые' артсистемы - ISW
Шахед / Инфографика: Главред

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, вечером 31 октября, российские оккупанты атаковали Полтавщину ударными беспилотниками типа Шахед. Вследствие этого серьезно повреждены частные дома.

В ночь на 1 ноября, россияне ударили по Одессе ракетой. Под ударом оказалась пожарная часть. Взрыв прогремел во время воздушной тревоги. Спасатели шли в укрытие и в этот момент враг ударил по городу ракетой.

Кроме того, российские оккупанты в очередной раз обстреляли Харьков и пригород. В результате атаки разрушена жилая инфраструктура, есть раненые среди гражданских жителей.

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