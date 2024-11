Россияне усовершенствовали 'Шахеды' и разработали 'невидимые' артсистемы - ISW

Главное из сообщения ISW:

Войска страны-агрессора России начали использовать беспилотники "Шахед-136" с термобарическими боеголовками и "сделали невидимыми" системы ТОС-1А "Солнцепек". Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Известно, что киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз исследовал обломки беспилотников "Шахед-136", которые войска РФ использовали в сериях ударов с 26 по 29 октября.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что российские войска модифицировали дроны для установки на них термобарических боеголовок.

Кроме того, компания "Росэлектроника", дочерняя компания российского государственного оборонного конгломерата "Ростех", разработала покрытие для термобарических артиллерийских систем ТОС-1А "Солнцепек".

Стоит заметить, что в последнее время российские оккупанты усилили атаки против Украины с использованием ударных дронов типа "Шахед".

За последнюю неделю прилеты или падения обломков сбитых дронов сопровождались необычным масштабом разрушений инфраструктуры, жилых домов и квартир, а также пожарами.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.