"Стреляли и били людей": сотни бойцов МВД угодили в белорусский "Миротворец"

В Сети опубликовали данные около тысячи сотрудников МВД из Гомеля.
В Беларуси после очередных митингов, в ходе которых силовики атаковали протестующих, опубликованы новые личные данные сотрудников белорусского МВД.
Об этом идет речь в сообщении белорусского Telegram-канала Nexta Live.
Отмечается, что данные размещены на платформе онлайн-офиса Google Docs.
В этот раз в белорусский "Миротворец" попали данные около тысячи сотрудников МВД из Гомеля.
"Сегодня они совершали настоящие должностные преступления. Они стреляли, били и заливали газом мирных людей. Да так, как будто не существует интернета. Это, определённо, большой прокол с их стороны. Обновляем нашу базу и добавляем туда вкладку "Гомель", - говорится в сообщении.
Сообщается, что данные о белорусских силовиках были получены при помощи "кибер-партизан".
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