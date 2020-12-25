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Восстал из пепла: в Соборе Парижской Богоматери прошел концерт к Рождеству

25 декабря 2020, 23:23

В Нотр-Дам состоялось первое мероприятие после масштабного пожара.

Нотр Дам
Стены Нотр-Дама услышали первый концерт после пожара / ЕРА / UPG

В Соборе Парижской Богоматери 25 декабря по случаю Рождества прошел первый после разрушительного пожара в апреле 2019 года праздничный концерт.

Видео торжественного и трогательного мероприятия было обнародовано в YouTube. Композиции в Нотр-Дам исполнили хоровые исполнители. Об этом сообщает телеканал Euronews.

Сначала должны были выступить 20 артистов, однако по причине пандемии коронавируса и из-за карантинных ограничений их количество сократили до восьми.

Уточняется, что что концерт был записан несколько недель назад, однако трансляция на французском телевидении состоялась на Рождество. В выступлении под руководством дирижера Анри Шале приняли участие восемь хористов, а также известный виолончелист Готье Капюсон и оперная дива Жюли Фукс. Они исполнили популярные рождественские песни Silent Night, The Hymn of the Angels и Jingle Bells.

Для соблюдения норм безопасности хористы были вынуждены надеть защитные костюмы. Исполнители строго соблюдали социальную дистанцию.

Отметим, до пожара музыканты хора давали в соборе до 60 концертов ежегодно.

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  • Напомним, масштабный пожар в шедевре мировой архитектуры − соборе Парижской Богоматери (прославленном в легендарном одноименном романе французского классика Виктора Гюго) огнеборцам удалось ликвидировать только через несколько часов.

  • От беспощадного пламени у них получилось уберечь две башни Нотр Дам де Пари и некоторые сокровища мировой культуры, в том числе Терновый венец Иисуса Христа и тунику святого Людовика.

  • Позднее президент Франции Эммануэль Макрон публично рассказал о вероятных сроках восстановления собора Парижской Богоматери.

Собор Парижской Богоматери Нотр-Дам де Пари католическое Рождество Христово новости Франции
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