Восстал из пепла: в Соборе Парижской Богоматери прошел концерт к Рождеству

В Соборе Парижской Богоматери 25 декабря по случаю Рождества прошел первый после разрушительного пожара в апреле 2019 года праздничный концерт.

Видео торжественного и трогательного мероприятия было обнародовано в YouTube. Композиции в Нотр-Дам исполнили хоровые исполнители. Об этом сообщает телеканал Euronews.

Сначала должны были выступить 20 артистов, однако по причине пандемии коронавируса и из-за карантинных ограничений их количество сократили до восьми.

Уточняется, что что концерт был записан несколько недель назад, однако трансляция на французском телевидении состоялась на Рождество. В выступлении под руководством дирижера Анри Шале приняли участие восемь хористов, а также известный виолончелист Готье Капюсон и оперная дива Жюли Фукс. Они исполнили популярные рождественские песни Silent Night, The Hymn of the Angels и Jingle Bells.

Для соблюдения норм безопасности хористы были вынуждены надеть защитные костюмы. Исполнители строго соблюдали социальную дистанцию.

Отметим, до пожара музыканты хора давали в соборе до 60 концертов ежегодно.

