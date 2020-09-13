Задержанный во время протестов в Могилеве рассказал о нещадных пытках

Силовики издевались над задержанными не только в Минске / Reuters

Протесты в Беларуси продолжаются больше месяца. Зверства белорусских силовиков шокируют. Переулок Окрестина в Минске стал символом жестокости силовиков по отношению к задержанным во время протестов. Но пытали не только в Минске. Самым страшным местом в Могилеве стал спортзал Ленинского РОВД.

О зверствах рассказал 40-летний могилевчанин Виталий Шаталов, сообщает DW.

По словам Шаталова, вечером 11 августа он был задержан в центре города группой милиционеров в касках. У него спросили документы, но не дождавшись ответа, схватили под руки и завели в автозак.

В грузовике оказались еще трое горожан, которых сразу уложили на пол. "А после чьей-то команды "работаем" всех стали избивать сперва дубинками, а позже ногами", - вспоминает Виталий Шаталов.

Мужчина признался, что чудом не потерял сознание и был весь в крови. Позже врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму и наложили швы. Но на тот момент скорую помощь никто вызывать не собирался, автозак отправился во двор Ленинского РОВД в Могилеве.

"А там уже был организован коридор из милиционеров в масках, которые сразу же при выгрузке начали задержанных бить палками, загоняя их на третий этаж в спортзал. Бежать нужно было согнувшись, с руками за головой. На лестнице на каждом пролете стояли еще по два сотрудника, которые палками и пинками подгоняли наверх", - вспоминает пострадавший.

Шаталов отметил, что в спортзале увидел страшную картину: на полу, вплотную друг ко другу, стояли на коленях "в позе эмбриона" десятки людей. Милиционеры нещадно били их при малейшем звуке.

Но даже не это шокировало его больше всего: "Удивило поведение женщин-милиционеров - одна из них попросила отойти, чтобы я не забрызгал ее кровью".

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