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Задержанный во время протестов в Могилеве рассказал о нещадных пытках

13 сентября 2020, 08:04

Житель Могилева рассказал, что ему пришлось пережить после задержания силовиками.

Беларусь,протесты
Силовики издевались над задержанными не только в Минске / Reuters

Протесты в Беларуси продолжаются больше месяца. Зверства белорусских силовиков шокируют. Переулок Окрестина в Минске стал символом жестокости силовиков по отношению к задержанным во время протестов. Но пытали не только в Минске. Самым страшным местом в Могилеве стал спортзал Ленинского РОВД.

О зверствах рассказал 40-летний могилевчанин Виталий Шаталов, сообщает DW.

По словам Шаталова, вечером 11 августа он был задержан в центре города группой милиционеров в касках. У него спросили документы, но не дождавшись ответа, схватили под руки и завели в автозак.

В грузовике оказались еще трое горожан, которых сразу уложили на пол. "А после чьей-то команды "работаем" всех стали избивать сперва дубинками, а позже ногами", - вспоминает Виталий Шаталов.

Мужчина признался, что чудом не потерял сознание и был весь в крови. Позже врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму и наложили швы. Но на тот момент скорую помощь никто вызывать не собирался, автозак отправился во двор Ленинского РОВД в Могилеве.

"А там уже был организован коридор из милиционеров в масках, которые сразу же при выгрузке начали задержанных бить палками, загоняя их на третий этаж в спортзал. Бежать нужно было согнувшись, с руками за головой. На лестнице на каждом пролете стояли еще по два сотрудника, которые палками и пинками подгоняли наверх", - вспоминает пострадавший.

Шаталов отметил, что в спортзале увидел страшную картину: на полу, вплотную друг ко другу, стояли на коленях "в позе эмбриона" десятки людей. Милиционеры нещадно били их при малейшем звуке.

Но даже не это шокировало его больше всего: "Удивило поведение женщин-милиционеров - одна из них попросила отойти, чтобы я не забрызгал ее кровью".

Протесты в Беларуси – что было ранее:

  • 1 сентября в ООН сообщили о 450 задокументированных случаях пыток и жестокого обращения с людьми, лишенными свободы после президентских выборов в Беларуси 9 августа, которые привели к массовым протестам и арестам в стране.
  • 22 августа в Минске жертвы силовиков показали, как их избивали. Люди нарисовали на асфальте контуры камеры на шесть человек, после чего встали внутрь с плакатами: "Потерял сознание – били сильнее", "Нас заставили раздеться догола", "Узнали, что пианист – начали ломать пальцы", "Судили без адвоката", "Терял сознание от боли" и др.
  • 22 августа Александр Лукашенко призвал белорусов "простить ошибки" силовиков, а большинство фото, где люди демонстрируют последствия жестоких избиений правоохранителями, он назвал фейками.
  • 22 августа в Сеть попало видео пыток протестующих в изоляторе Минска. После выборов в ходе мирных акций протеста в Беларуси было задержано более семи тысяч человек.
  • 19 августа в Беларуси силовики жестоко избивали несовершеннолетних. Подростков ставили на колени, наносили увечья.

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