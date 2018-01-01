Церковная авантюра Порошенко: не дайте себя обмануть

Чудо с церковью – прорывная идея президента для похода на выборы.

Церковная авантюра Порошенко является обычным оппортунизмом

В современной публицистике на Западе оппортунизм никак не связан с ленинцами-большевиками и всей той заразой. Так называют попытки реализации политики не в соответствии со стратегическим планом, а максимально используя возможности, возникающие "по ходу", независимо от воли или деятельности того, кто пытается ими воспользоваться.

Очень часто оппортунистом в этом смысле называют Путина.

Думаю, что последняя церковная авантюра Порошенко с украинской автокефалией является обычным оппортунизмом.

После проведенной с патриархом Варфоломеем Пасхи Петру Порошенко показалось, что он пришел к мотивированному выводу, что существует такая возможность.

Почему мне кажется, что ему показалось?

Прежде всего, возможность создания Украинской автокефальной православной церкви – это почти чудо, в которое хочется верить. Во-вторых, президенту нужна "прорывная" идея на выборы. Очень плохо все у него. Надо на чем-то рвануть. Чудо с церковью – хорошая возможность.

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Далее, отсутствие серьезной проработки идеи, с моей точки зрения, подтверждает "информационно-пропагандистское сопровождение" этой темы со стороны порохоботов. Очень напоминает тему минских договоренностей – вы не можете знать и понимать все, что знает и понимает мудрый Главнокомандующий, у него есть план, он знает, что делает. Порошенко и его информационная стая повторяют этот прием – апеллируют к патриотизму и призывают верить.

Между тем, как и с минскими договоренностям, вопрос слишком серьезен, чтобы просто верить. В частности, хочется знать, а какую из церквей в Украине договорились признать Автокефальной? Как будет назначенпосвящен ее главой?

Мы же заметили, что какие-то (текстов нам не показали) обращения к Вселенскому Патриарху прислали две православные церкви. Так что, они обе будут Автокефальные православные, или они объединятся в одну? Почему тогда сначала не объединиться в одну, а затем претендовать на признание?

Далее полностью не понятно, что планируют сделать из РПЦ? Давайте признаем, что за четыре года президентства президент Порошенко ничего не сделал для ограничения ее влияния в Украине. Даже вполне антигосударственные крестовые походы "за мир во время войны" позволяли беспрепятственно проводить.

Выпускаем тот неприятный для Патриарха Варфоломея факт, что предоставление томоса какой-либо автокефальной православной церкви в Украине столкнет его лбом с Московским Патриархатом. И драка будет не в сравнение тому, что произошло после предоставления томоса Эстонской православной церкви. Есть ли у Варфоломея ресурсы и желание "воевать" с Москвой (в данном случае я полностью не разделяю церковь и государство – они будут действовать заодно), которая, помимо прочего, сейчас в очень неплохих отношениях с Анкарой, от которой Вселенский Патриархат критически зависим.

Для Варфоломея и ВП значительно более привлекательным был бы вариант не предоставлять автокефалию сразу, а как первый неопределенной продолжительности шаг, принять Киевскую митрополию в состав Вселенского Патриархата.

Варфоломей имеет все основания сомневаться в украинском священничестве. Но может ли он надеяться на то, что его союзниками в поединке за украинское православие с РПЦ будет украинская власть?

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Я бы на его месте не стал. Украинская власть за последние годы не только против РПЦ не сделала ни одного агрессивного шага, она и с Россией дипломатические отношения не разорвала, а сейчас все так или иначе подконтрольные, или зависимые, или координированные с Банковой телеканалы запели о российских рынках, восстановлении экономики за счет торговли с РФ и т.д.

Итак, влиться в материнскую церковь – это не вариант для украинской власти (так в чем же тогда независимость, самостоятельность и тд). Ввязаться в драку не на жизнь с русскими (а еще, не дай Бог, Эрдоганом) кто знает вариант ли для Варфоломея?

Обращение Верховной Рады – это хорошо. Без иронии. По крайней мере знаем настроение большинства депутатов в этом важном вопросе.

Ирония в том, что ВРУ уже обращалась к Варфоломею с этим же вопросом. Могут, конечно, и два года дублировать (хотя, конечно, стоит иногда интересоваться, а почему не получен ответ на предыдущее письмо?) Но я не стал бы надеяться, что в современном мире вопросы решаются именно так – написал письмо, сидишь, ждешь, а затем, бац – и на тебе членство в ЕС, и аспирантство в НАТО, и очередной транш с автокефалией в придачу.

Поверю в очередную затею Порошенко, как в нечто большее, чем в пиар только тогда, когда увижу системную целенаправленную деятельность, направленную на.... Нет, не на образование автокефальной православной церкви. Извините, но наличие автокефальной церкви, как обязательного атрибута государственности – это средневековье, а сейчас – это бред.

Поэтому поверю в вопрос о церкви Порошенко только тогда, когда увижу системную работу по обузданию РПЦ в Украине. До этого – не дам себя обманывать. Однажды в мае 2014 мне было достаточно.

Богдан Яременко, глава правления "Майдан закордонних справ"