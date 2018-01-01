Итоги недели. Скандал в антикоррупционном семействе, невинная Юля и отравленная дипломатия

Самым заметным событием недели стала массовая высылка российских дипломатов из почти 30-ти стран мира.

140 российских дипломатов объявили персонами нон грата Topwar

Отношения между руководством НАБУ и САП стремительно обострились, а Юрий Луценко требует увольнения шефа Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого. Надежда Савченко осталась в СИЗО . Сменился глава НАПК, а Юлия Тимошенко заявила, что ей не знаком высокооплачиваемый американский лоббист, заявивший об отстаивании ее интересов в США. Почти 30 государств мира выслали российских дипломатов после отравления в Солсбери, Россия ответила "зеркально".

Борьба с коррупцией в Украине вышла на качественно новый уровень. Нет, дело не только в жестком заявлении еврокомиссара Йоханнеса Хана, обвинившего украинскую власть в нарушении взятых на себя обязательств из-за неспособности отменить е-декларирование для членов антикоррупционных неправительственных организаций. Встреча лидеров парламентских фракций и групп по этому вопросу завершилась договоренностью вернуться к вопросу 3 апреля, когда все е-декларации уже должны быть заполнены. Все гораздо серьезнее: Юрий Луценко и Артем Сытник в унисон требуют отставки главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого, в кабинете которого месяц работал "жучок". Глава САП требует обнародовать все сделанные в его кабинете записи и не намерен сдаваться без боя.

Независимо от исхода этого конфликта борьбе с коррупцией в Украине нанесен серьезный удар. Мало того, что "крупной рыбой" оказался один из ведущих официальных антикоррупционеров, так еще и маховик скандала бьет и по авторитету государственной власти в целом, ее обязательствам перед западными партнерами, которые в свое время приложили немало усилий для формирования антикоррупционных органов.

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Кстати, электронное декларирование в этом году проходит с чуть меньшим ажиотажем (разве только антикоррупционные НПО постарались обратить на себя внимание). Новым главой НАПК вместо не сумевшей наладить его эффективную работу Натальи Корчак стал Александр Мангул. Юлия Тимошенко в преддверии завершения периода подачи электронных деклараций заявила, что не знакома с высокооплачиваемым американским лоббистом, заявившим о намерении отстаивать ее интересы в Вашингтоне. Очевидно, что и затраты на его услуги не найдут отражения в е-декларации лидера "Батькивщины".

Адвокаты Надежды Савченко не сумели убедить судей Шевченковского районного и Киевского апелляционного судов, что она будет законопослушной и готова принимать участие в следственных действиях, не находясь за решеткой. Не помогла и решимость Героя Украины Степана Хмары взять народного депутата на поруки. Интересно, что коллеги-парламентарии в этом вопросе активничать не стали.

Более 20 государств мира объединились в деле объявления персонами нон грата российских дипломатов, тем самым продемонстрировав свою позицию в отношении применения Россией на территории Великобритании боевого отравляющего вещества. Украина также выслала 13 российских дипломатов, а лидером в этом вопросе стали США – они объявили персонами нон грата 60 российских представителей. Однако интересна не только солидарность государств трех континентов, позволившая обойти наличие "друзей Кремля" в ЕС и НАТО, и не "зеркальный ответ" российского МИДа. Буквально одновременно Германия дала разрешение на строительство в своих территориальных водах "Северного потока-2", поскольку в Берлине считают этот проект экономическим, а не инструментом политического давления.

Евгений Магда, директор Института мировой политики для "Главреда"