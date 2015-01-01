Банку — доход, украинцу — ограничение прав. Экономист назвал плюсы и минусы снижения порога безнала

При Азарове тоже вводилось ограничение суммы расчета наличными, говорит Владимир Лановой.

Владимир Лановой Главред

Введение в действие постановления Нацбанка о снижении предельной суммы расчетов наличными с участием физических лиц со 150 тысяч— это попытка затормозить движение денег и сбавить темпы инфляции.

Об этом президент Центра рыночных реформ, экс-министр экономики Украины Владимир Лановой рассказал в комментарии "Главреду".

"Совершенно очевидно: это ограничение вводится для того, чтобы вернуть деньги в банки, задержать остаток средств на банковских счетах. Ведь сейчас массово продолжается снятие денег с банковских счетов, в результате чего банки обескровливаются. А когда у банков нет денег, они начинают "лопаться"", — напомнил эксперт.

"Кроме того, в результате такого шага банки будут получать некоторые доходы посредством предоставления услуг по увеличению платежей. Сейчас, как известно, банки убыточны, а объемы их услуг сократились на 30-40% в 2016 году. И затраты ничем не могут быть покрыты. Думаю, что это первая причина", — говорит экономист.

"Вторая причина. Не исключаю, что будет высокий уровень инфляции, в первую очередь, из-за операций с облигациями. Их больше того объема, который планировался в бюджете — там их было на 170 миллиардов гривен, а тут их еще почти столько же напечатали. А поскольку облигации уже напечатаны, будет очень серьезный выброс, их будут пытаться продать. А поскольку они в переизбытке, то облигации будут идти за полцены, некоторые банки будут на них спекулировать. Однако это очень серьезное увеличение средств для расчетов. В целом, денежный оборот увеличится за счет этого, а в результате и инфляция будет другой — динамичной, большой. Поэтому ограничение покупок, в принципе, будет торможением движения денег", — говорит экс-министр экономики.

"В ожидании инфляции люди, как правило, больше покупают товары, в том числе дорогие: телевизоры, телефоны, холодильники и т.д. А тут будет ограничение суммы расчета наличными. Например, это будет ощутимо при покупке автомобиля. Так пытаются сдержать оборот и платежный потенциал денег, а, значит, немножко сбавить темпы инфляции", — поделился мнением Лановой.

"К сожалению, параллельно будет происходить такой отрицательный процесс, как падение ВВП. Потому что ограничение покупательной способности приведет к уменьшению объемов продаж, а это будет значить и ограничение торговых услуг, сокращение производства, объемов закупок. Все это будет вести к торможению динамики ВВП — будут нулевые или даже отрицательные результаты. Если дальше двигаться по пути ограничения платежных возможностей и платежного потенциала общества, это приведет к падению ВВП", — считает эксперт.

"Будут и другие отрицательные последствия таких ограничений. В частности, речь идет об ограничении прав человека и т.д.", — напомнил президент Центра рыночных реформ.

"В каких пределах сумма ограничения расчета наличными была бы разумной? Если бы она была нулевой. Не так нужно уменьшать наплыв платежных средств. Со стороны нашего правительства прозвучала фраза о том, что будет монетизация, то есть выкуп Нацбанком облигаций. В итоге, потенциал лишних денег появится в другом месте. Они хотят на уровне массового потребителя ограничить денежную массу, которая будет брошена в магазины. Эта мера мало даст, потому что бо́льшая часть людей в Украине покупает более дешевые товары, чем 50 тысяч гривен. Почти никто такие деньги не тратит", — подчеркнул экономист.

"Эта мера — не нова. При Азарове тоже вводилось ограничение суммы расчета наличными. Так что сейчас просто идет повторение старого опыта", — подытожил Владимир Лановой.

Об этом директор Института трансформации общества Олег Соскин рассказал в комментарии "Главреду", что ограничением наличного расчета для украинцев Нацбанк доиграется и доллар будет по 40 гривен.

Больше мнений экспертов читайте на "Главреде": "Все — в безнал: зачем украинцам ограничили расчеты наличными?".