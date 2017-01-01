Экс-министр оценил, насколько Крым "дорогой" для российской экономики

Кроме того, экономист оценил уровень эффективности антироссийских санкций.

Агитационный российский рисунок Reuters

Экс-глава украинского Министерства экономики Виктор Суслов, отвечая на вопрос читателя во время чата для " Главреда ", оценил количество средств, которые затрачивает Россия на содержание аннексированного полуострова Крым и рассказал о состоянии экономики РФ.

"Крым России обходится дорого. В бюджете Крыма примерно три четверти − это дотации и субсидии Крыму из государственного бюджета РФ. Россия пытается создать в Крыму образцовую "картинку", поэтому огромные деньги расходуются на создание инфраструктуры, строительство дорог, ремонты санаториев, развитие социальной сферы. Расходы на создание военной базы в Крыму финансируются напрямую из госбюджета России и официально не публикуются. Россия, конечно, теряет от экономических санкций, но пока эти потери не являются критическими и не заставят Россию вернуть Крым. В этом смысле санкции пока неэффективны. Российская экономика фактически находится в состоянии стагнации. Но это больше не результат введенных санкций, а результат значительного падения цен на нефть",

Напомним, ранее экс-министр рассказал о том, кому именно выгодно продолжение войны на Донбассе.