Глава ФГВФЛ о ситуации вокруг Нацбанка: "Меня эта грязь уже достала"

Ворушилин поставил перед собой четыре большие задачи, когда выполнит — планирует вернуться в бизнес.

Директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц Константин Ворушилин сейчас — на экваторе пребывания на этой должности. Планирует уволиться, как только выполнит все четыре задания, которые поставил для себя. Потом хочет вернуться в бизнес, откуда пришел в государственную структуру.

"Мы все устали от всего, что происходит. Я, как и Гонтарева (глава Нацбанка, которая написала заявление на увольнение, но ее до сих пор не удовлетворили), пришел из бизнеса с пониманием, что нужно выполнить определенную работу и вернуться обратно в бизнес. Я перед собой поставил четыре большие задачи. Некоторые из них уже выполнены. Первое задание — автоматизация выплат вкладчикам. Второе — организация прозрачных продаж всех активов. Но есть два нерешенных вопроса. Во-первых, взаимоотношения с нашими правоохранительными органами. У нас нет единой слаженной работы по возврату выведенных активов (с неплатежеспособных банков). Во-вторых, я хочу добиться пересмотра стоимости заимствования для Фонда гарантирования вкладов от Министерства финансов и НБУ. Если не решить эту проблему, то последствия все равно лягут на банковскую систему. Когда я решу все эти вопросы, я тоже вздохну и скажу, что миссия выполнена", — рассказал Ворушилин в интервью изданию "Лига.Финансы".

Говорит, что должность главы Нацбанка ему не предлагали.

"Во-первых, ее, насколько мне известно, еще никому не предлагали. Во-вторых, у меня нет желания двигаться куда-то по госслужбе. Я хочу закончить работу в Фонде гарантирования и вернуться в бизнес. Меня эта грязь уже достала, каждый пытается лезть, интерпретировать события по-своему. В футболе всегда лучше всех разбираются те, кто сидит перед телевизором. Так и здесь", — отметил руководитель ФГВФЛ.

Ворушилин долгие годы занимался финансами в бизнес-империи нынешнего президента Петра Порошенко. До 2007 года он возглавлял банк "Мрія", который Порошенко с партнерами продал российскому ВТБ, затем курировал финансово-инвестиционную деятельность корпорации "Богдан". В ФГВФЛ Ворушилин пришел в 2014 году в разгар банкопада. Сейчас ведомство выводит с рынка 90 банков и судится с их бывшими владельцами и заемщиками, которые массово отказываются возвращать долги.

Глава ФГВФЛ рассказал, как часто его бывший бизнес-партнер, а ныне президент Украины Петр Порошенко интересуется делами Фонда.

"У него много работы кроме нас. Но он помогает нам, инициировал много важных законопроектов. Текущими вопросами президента мы не нагружаем", — рассказал Ворушилин.

Говорит, что уже давно не является акционером президентского "Международного инвестиционного банка"

"Я не являюсь акционером уже давно. МИБ мы создавали вместе. Но этот банк никогда не принимал участия ни в покупке активов, ни в выплате средств вкладчикам: это чисто рыночный банк", — сказал глава ФГВФЛ.

Ворушилин утверждает, что в стремительном росте активов МИБ админресурса нет.

"Это все разговоры, у банка нет админресурса. Он растет за счет того, что отдельные частные структуры держат там большие остатки, потому что считают его надежным банком. Но, к сожалению, МИБ, как и все другие банки, не кредитует реальный сектор, потому что риски большие и на каждый кредит нужно формировать большие резервы", — пояснил он.

Говорит, что общается с другими партнерами по бизнесу. В частности, с нардепом от "Блока Петра Порошенко" Игорем Кононенко. И убеждает, что, мол, не пытается через него решать вопросы относительно работы ФГВФЛ, ведь Кононенко не входит в профильный парламентский комитет.

"Он не является членом комитета по банкам и банковской деятельности, с которым мы тесно общаемся. В случае необходимости общаемся и с другими нардепами. Слава Богу, не только с Кононенко знакомы. Они поддерживают, когда удается их в чем-то убедить. Просто так никто не поддерживает", — подчеркнул Ворушилин.

Напомним, в течение января-марта 2017 года "Международный инвестиционный банк", основным владельцем которого является Порошенко, получил 26,8 млн грн прибыли. За весь 2016 год прибыль составила 42,6 млн грн, за 2015-й — 26,2 млн грн, за 2014-й — 16 млн грн.