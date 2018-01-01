Западный эксперт сказал, сколько Россия в год тратит на войну с Украиной

В РФ уровень жизни не повышается из-за того, что она воюет с украинским государством, подчеркнул старший научный сотрудник Atlantic Council.

России война в Украине обходится в десятки миллиардов долларов в год, отметил Андерс Аслунд mir24.net

Старший научный сотрудник Atlantic Council, шведско-американский экономист Андерс Аслунд утверждает, что Российской Федерации война в Украине обходится в 45 миллиардов долларов в год.

В РФ уровень жизни не повышается из-за того, что она воюет с нашей страной, рассказал эксперт в эфире телеканала "112 Украина", пишет "Гордон".

"Дотации в Крым — два миллиарда долларов в год. Мы не знаем, сколько стоит Донбасс. Но, вероятно, столько же… Если сложить, получится четыре миллиарда долларов в год", — отметил собеседник.

По его словам, финансовые санкции — это 0,7% внутреннего валового продукта (ВВП), 10 миллиардов долларов. "Кроме того, в течение последних восьми лет Россия повысила военные расходы на 2% ВВП. Это 30 миллиардов долларов. В сумме это 45 миллиардов долларов в год, или 3% ВВП России", — добавил он.

Напомним, в конце ноября 2016 года секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов говорил, что Россия тратит на содержание захваченной части Донбасса более шести миллиардов долларов в год.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram