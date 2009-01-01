Национальные интересы России, как и других демократий, в принципе согласуются с общечеловеческими, отметил Козырев.

Не совпадают интересы РФ и Путина, считает Козырев фото: inosmi.ru

Первый министр иностранных дел России Андрей Козырев прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина , заявившего, что у экс-министра "нет головы, а только черепная коробка".

Об этом Козырев сказал в комментарии theins.ru.

Так Путин отреагировал на рассказ о том, что Козырев в разговоре с экс-президентом США Ричардом Никсоном якобы отрицал существование национальных интересов России.

"Никсону я говорил то же, что и другим. Национальные интересы России, как и других демократий, в принципе согласуются с общечеловеческими. И мы создавали СНГ, не воевали с братской Украиной, дружили с наиболее развитыми странами Европы и Америки, не были под санкциями. Россияне не умирали, воюя на стороне диктатора в Сирии. "Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты". И есть ли у тебя голова. Интересы России противоположны интересам режима, у лидеров которого черепная коробка повернута назад, в КГБ", — сказал Козырев.

Отметим, что на заседании клуба "Валдай" профессор Таллинского университета Рейн Мюллерсон рассказал о встрече Андрея Козырева с Никсоном в начале 90-х годов. На встрече Козырев якобы сказал, что "у России нет национальных интересов, а есть только общечеловеческие интересы". "Никсон только покачал головой", — рассказал Мюллерсон.

"Это говорит о том, что у Никсона есть голова. А у господина Козырева, к сожалению, отсутствует. Коробка есть черепная только. Но головы как таковой нет", — ответил Путин.

Напомним, ранее российский блогер рассказал, как Путин продолжает убивать десятки тысяч украинцев.