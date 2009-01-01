Сегодня, 16:23 RSS

Лукашенко недоволен, что Россия начинает "шалить" на границе c Беларусью

Сегодня, 15:39

Президент считает, что в отношениях его страны и РФ наблюдается отрицательная динамика.

Лукашенко
Александр Лукашенко Reuters
Президент Беларуси Александр Лукашенко недоволен восстановлением погранзон на границе его страны с Российской Федерацией.

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 24", пишут vesti.ru.

В то же время белорусский лидер подчеркнул, что государства начинают "шалить" на границе.

"… россияне вывели на границу пограничников, таможенники начинают себя вести непонятно как, блокируют товары, а людей из третьих стран пускают через международные пункты пропуска", — отметил Лукашенко.

По мнению политика, в отношениях стран наблюдается отрицательная динамика, они "многое потеряли на многих направлениях", а по некоторым вопросам допускают "откаты".

Ранее Александр Лукашенко говорил, что РФ не готова к формированию "союзного государства" Беларуси и России.  До этого он сказал, что имеет с российским президентом Владимиром Путиным "блестящие отношения".

Видео: Посольство Беларуси

Теги:  
Россия, Беларусь, Лукашенко, погранзоны, граница
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...