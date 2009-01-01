Лукашенко недоволен, что Россия начинает "шалить" на границе c Беларусью

Президент считает, что в отношениях его страны и РФ наблюдается отрицательная динамика.

Александр Лукашенко Reuters

Президент Беларусинедоволен восстановлением погранзон на границе его страны с

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 24", пишут vesti.ru.

В то же время белорусский лидер подчеркнул, что государства начинают "шалить" на границе.

"… россияне вывели на границу пограничников, таможенники начинают себя вести непонятно как, блокируют товары, а людей из третьих стран пускают через международные пункты пропуска", — отметил Лукашенко.

По мнению политика, в отношениях стран наблюдается отрицательная динамика, они "многое потеряли на многих направлениях", а по некоторым вопросам допускают "откаты".

Ранее Александр Лукашенко говорил, что РФ не готова к формированию "союзного государства" Беларуси и России. До этого он сказал, что имеет с российским президентом Владимиром Путиным "блестящие отношения".

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