Обнаглевшие российские националисты с портретами Путина проехали по Минску, опубликованы фото и видео

НОД активно поддерживает Путина, аннексию Крыма, пророссийских сепаратистов в вооруженном конфликте на Донбассе.

Автоколонна из семи машин активистов пророссийской организации "национально-освободительное движение" (НОД), украшенных партийной символикой, флагами, георгиевскими лентами и изображениями президента России Владимира Путина , беспрепятственно проехала через центр столицы Беларуси.

В этом году в марте, в день "воссоединения Крыма с Россией", НОД объявило "Всероссийский гуманитарный автопробег "Великая Россия", цель которого — сбор гуманитарной помощи жителям оккупированных Россией Донецкой и Луганской областей Украины с посещением "святых мест национально-освободительной борьбы нашего русского/советского/российского народа по отстаиванию суверенитета Отечества", пишет Радио Свобода.

Стоит отметить, что идеология НОД строится на радикальной антилиберальной, антиамериканской риторике и идеях восстановления СССР. Движение активно поддерживает Путина, аннексию Крыма, пророссийских сепаратистов в вооруженном конфликте на Донбассе.

Как отмечают журналисты, руководит политсилой депутат Госдумы РФ Евгений Федоров — член партии "Единая Россия", который стал известным после того, как назвал певца Виктора Цоя "агентом ЦРУ". В Беларуси организация официально не зарегистрирована, но имеет несколько сообществ в соцсетях.

На сайте организации утверждаетсяя, что необходимо согласовывать передвижение автопробега "Великая Россия" с местными властями, а также наличие местного сопровождения. При этом, в списке пунктов проведения акции Минск не значился, а сами участники признались, что приехали в Беларусь инкогнито. Наутро, 19 сентября, они планируют проведение богослужения в "одном из населенных пунктов под Минском".

Напомним, вслед за аннексией Крыма русские националисты заговорили о разделе Беларуси.

Ранее Лукашенко заявлял, что "Беларусь не является частью "русского мира" и любого заставить уважать свою независимость".

фото; видео: svaboda.org