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Папа Римский нашел применение деньгам от продажи своего Lamborghini

Сегодня, 01:12

Автомобиль понтифика ушел с молотка на аукционе.

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Lamborghini Папы Римского выполнен в цветах Ватикана Фото: Twitter/Lamborghini
Белоснежный автомобиль Lamborghini Huracan Папы Римского Франциска с его автографом на капоте продали на аукционе Sotheby's за 715 тысяч евро.

Как сообщает автопроизводитель в Twitter, все деньги от продажи передадут понтифику лично.

Франциск ранее заявлял, что всю сумму намерен потратить на благотворительность.

Напомним, компания Lamborghini подарила Франциску автомобиль в ноябре 2017 года. Персонализированную для Папы модель Lamborghini Huracan изготовили в цветах Ватикана. Авто белого цвета украшено желтыми полосами на кузове и зеркалах.

ламборджини
Фото: скрин Twitter/Lamborghini

Как ранее сообщалось, Папа Римский Франциск заявил в интервью журналисту о том, что ада не существует. Эта фраза спровоцировала в Ватикане громкий скандал.

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Теги:  
Папа Римский Франциск, Lamborghini, автомобиль, продажа, аукцион, благотворительность
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