Папа Римский нашел применение деньгам от продажи своего Lamborghini

Автомобиль понтифика ушел с молотка на аукционе.

Lamborghini Папы Римского выполнен в цветах Ватикана Фото: Twitter/Lamborghini

Белоснежный автомобиль Lamborghini Huracan Папы Римского Франциска с его автографом на капоте продали на аукционе Sotheby's за 715 тысяч евро.

Как сообщает автопроизводитель в Twitter, все деньги от продажи передадут понтифику лично.

Франциск ранее заявлял, что всю сумму намерен потратить на благотворительность.

Напомним, компания Lamborghini подарила Франциску автомобиль в ноябре 2017 года. Персонализированную для Папы модель Lamborghini Huracan изготовили в цветах Ватикана. Авто белого цвета украшено желтыми полосами на кузове и зеркалах.

Фото: скрин Twitter/Lamborghini

Как ранее сообщалось, Папа Римский Франциск заявил в интервью журналисту о том, что ада не существует. Эта фраза спровоцировала в Ватикане громкий скандал.

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