Путин "пересидел" в Кремле Брежнева. Страшно, что он решил править вечно — экс-депут Госдумы

"Путин "пересидел" в Кремле Брежнева к ноябрьским праздникам будет 6666 дней... это "рекорд", пишет Гудков.

Владимир Путин. Reuters

Такое мнение высказал российский оппозиционер и бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков на своей странице в Facebook.

"Путин "пересидел" в Кремле Леонида Брежнева: автор "Малой земли" пробыл у власти 6601 день, а Путин уже на 1 день дольше. Значит, к ноябрьским праздникам будет 6666 дней... Этот "рекорд" свидетельствует только о том, что власть в России по-прежнему, как в царские и советские времена, монополизирована. А еще проще — захвачена и узурпирована", — заявил он.

Он также считает, что такой "рекорд" Путина отбросил Россию на много лет назад, "в болото мракобесия и политического волюнтаризма, сдобренных чудовищным казнокрадством и коррупцией", добавив, что такой "гремучей смеси" в России не было никогда за всю ее тысячелетнюю историю.

"Самое страшное, что этот человек решил править нами вечно: он уже собирается на новый 6-летний срок. Если замысел удастся (я имею ввиду не "избрание" Путина, а нахождение его у власти еще ~2000 дней), то у России даже не останется шансов сохранить свою территориальную целостность: накопившийся груз противоречий и деградация государства разрушат страну, разобьют ее на отдельные территории", — предупредил Гудков.

Он также отметил, что в этом случае Путин войдет в историю не только как человек, упустивший все шансы сделать Россию великой и свободной, но и подготовивший все для ее краха.

"Впрочем, для самого Путина, по-моему, уже не важно, какую историческую память он оставит о себе потомкам… Ведь после нас хоть потоп", — подчеркнул экс-депута Госдумы.

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