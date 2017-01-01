Журналист сказал, сколько в России будет править "коллективный Путин"

Разговоры о двойниках российского лидера являются "чистой ерундой", полагает Евгений Киселев.

Лицо Владимира Путина на специфическом языке косметологов называется "лицо-подушка", отметил журналист Reuters

Журналист и телеведущий Евгений Киселев считает, что в Российской Федерации "коллективный Путин (президент Владимир Путин — Ред.)" будет править столько, сколько хватит здоровья у "индивидуального".

Разговорам о двойниках главы РФ не стоить верить, они — "чистая ерунда", рассказал ведущий на чате в "Главреде".

"Внешне Путин за последние неполные 20 лет действительно изменился — не только потому, что постарел, но и потому что, как утверждают профессиональные врачи-косметологи, явно увлекается процедурами, которые, как ему кажется, улучшают его внешность", — отметил собеседник.

По мнению гостя, процедуры "на самом деле превратили его лицо в то, что на специфическом языке косметологов называется "лицо-подушка", которое возникает от чрезмерного применения так называемых "филлеров", специальных гелей на основе гиалуроновой кислоты, которые вкалываются под кожу и временно разглаживают морщины". "Профессионалы утверждают, что они это видят невооруженным глазом", — сказал он.

Ранее Евгений Киселев говорил, что в России рецепт успеха Владимира Путина заключается в том, что он такой, как все, в стране нет запроса на более образованного, более демократичного, более интеллектуального, более импозантного политического лидера.