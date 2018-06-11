СМИ узнали, почему Жебривский подал в отставку и назвали имя преемника

Пост главы Донецкой ОВГА займет нынешний член Кабмина, выяснили журналисты.

Павел Жебривский ушел с поста главы Донецкой ОВГА по желанию президента, узнали СМИ УНИАН

Павел Жебривский подал в отставку с поста председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации по желанию президента Петра Порошенко

Должность губернатора займет нынешний замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак, пишет "Апостроф" со ссылкой на источник.

"Жебривский ушел по желанию Порошенко. Это было решено еще два месяца назад… Преемником будет Юрий Грымчак", — рассказал собеседник.

Напомним, Павла Жебривского Петр Порошенко своим указом назначил главой Донецкой ОВГА 11 июня 2015 года, 11 июня 2018-го губернатор сообщил, что попросил украинского лидера отравить его в отставку.

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