Социолог рассказала о возможности реванша регионалов на выборах

Социолог Ирина Бекешкина прокомментировала возможность возвращения "прежних времен"

Директор Фонда «Демократические инициативы» Ирина Бекешкина "Главред"

Известный украинский социолог и директор Фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина во время чата для "Главреда" прокомментировала возможность реванша бывших "регионалов" на следующих выборах в Верховную Раду.

"Прежде всего, следует напомнить, что "Партия регионов" на выборах 2012 года получила 30% поддержки, а после Майдана и бегства Януковича рейтинг "ПР" рухнул. Ее сторонники в своем большинстве просто не пошли на выборы в 2014 году, а часть из них проголосовала за "Оппозиционный блок", который стал преемником "Партии регионов". Сейчас к этой партии возвращаются бывшие сторонники, рейтинг растет, но ему еще далеко до прежних результатов. Согласно последним опросам среди всего населения, рейтинг "Оппозиционного блока" составляет 6,6%. Даже если посчитать с теми, кто определился с выбором, это будет 12%, а это далеко не те результаты, которые были когда-то. Поэтому реванша не будет. "Оппозиционный блок" будет лишь одной из партий, которая пройдет на выборах", − заявила она.

Напомним, ранее социолог Ирина Бекешкина рассказала о том, чего больше всего боятся украинцы.