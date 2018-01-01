Тайных лоббистов Януковича возглавлял экс-канцлер Австрии — западные СМИ

Для лоббирования интересов Партии регионов в Брюсселе был создан "Европейский центр современной Украины", выяснили журналисты.

Тайных лоббистов Виктора Януковича возглавлял экс-канцлер Австрии Альфред Гузенбауер, узнали журналисты Reuters

Через офшоры окружение бывшего беглого президента Украины Виктора Януковича заплатило около двух миллионов евро за лоббистские услуги высокопоставленных европейских экс-политиков.

Тайных лоббистов уже бывшего украинского лидера возглавлял экс-канцлер Австрии Альфред Гузенбауер, пишет Deutsche Welle со ссылкой на документы следствия в США против бывшего главы предвыборного штаба Дональда Трампа, экс-политтехнолога Партии регионов, юриста Пола Манафорта.

"Существенная часть эпизодов обвинения касается оплаченной через офшоры экс-президентом Украины Виктором Януковичем и его окружением лоббистской деятельности ряда бывших высокопоставленных европейских политиков, объединенных в неформальную "Габсбургскую группу", — отметило издание.

По его данным, в группу также входили экс-премьер Италии Романо Проди и, очевидно, бывший президент Польши Александр Квасьневский.

"Как следует из обвинительного акта и переписки между членами команды Пола Манафорта и членами "Габсбургской группы", европейские экс-политики выступали на панельных дискуссиях в авторитетных экспертных центрах в Европе и США с написанными под диктовку советников Януковича речами, а также обнародовали в ведущих мировых печатных изданиях авторские статьи, написанные консультантами украинского экс-президента или сотрудниками украинского МИД", — говорится в материале.

Главные месседжи выступлений и статей были такие: "подписание Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС должно состояться, несмотря на заключение лидера оппозиции Юлии Тимошенко и другие проблемы с демократией в Украине, иначе Киев окажется в объятиях Москвы".

"Для лоббирования интересов украинской власти и Партии регионов в Брюсселе был также создан "Европейский центр современной Украины". Согласно материалам американского следствия, деятельность этого фонда также тайно координировалась Полом Манафортом и оплачивалась через офшоры", — подчеркнуло DW.

"Согласно переписке Манафорта с коллегами, гонорары другим членам "Габсбургской группы" должны были составлять около 100 тысяч евро за четыре месяца. Все средства поступали через десятки оффшорных компаний. В общем на проплаченных авторов и ораторов, по данным американского следствия, было потрачено около двух миллионов евро. Группу нанятых высокопоставленных экс-политиков Манафорт представил своим украинским заказчикам как "проект Супер-VIP", — отмечается в публикации.

Также "нанятые лоббисты должны были встречаться с действующими чиновниками в Брюсселе и Вашингтоне". "В частности, к лобистским усилиям в США относилось убеждать членов Конгресса в том, что выборы в Украине были "легитимными", а заключение лидера оппозиции Юлии Тимошенко — законное".

"Еще четыре миллиона евро, по данным следствия, было потрачено на услуги американских "частных детективов", которые подготовили отчет, который должен был доказать мировой общественности, что заключение Юлии Тимошенко было обоснованным и законным. … ", — говорится в материале.

Издание выяснило, что еще один миллион был переведен PR-компании, которая должна была популяризировать этот отчет через мировые СМИ. "Манафорт между 2006 и 2015 годами получил десятки миллионов долларов за лоббирование интересов Партии регионов и "Оппозиционного блока", — подчеркивается в публикации.

Ранее западные СМИ писали, что в 2012 году Пол Манафорт тайно заплатил бывшим ведущим европейским политикам за лоббирование тогдашнего пророссийского правительства Украины. В США юриста и его делового партнера Рика Гейтса обвинили по 12 статьям, в том числе в отмывании денег и в лоббировании интересов иностранного государства. Суд решил, что Манафорт должен находиться под стражей.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram