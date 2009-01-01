Возвращение Саакашвили в Украину: последствия для имиджа страны и рейтингов политиков

Эксперты рассказали, как на политических процессах в стране отразится громкое возвращение Саакашвили в Украину.

Тимошенко не нужен Саакашвили Reuters

Наверное, никто ещё не стремился попасть в Украину с таким рвением, как экс-губернатор Одесской области и бывший президент Грузии Михеил Саакашвили. И, несмотря на самые разнообразные попытки украинской власти помешать этому, ему удалось 10 сентября прорваться через польско-украинскую границу в пункте пропуска "Шегини".

Следует напомнить, что 26 июля президент Пётр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства, а в Украине политика могут задержать, поскольку Грузия уже не единожды отправляла Киеву запрос о выдаче своего бывшего президента.

По возвращении в Украину Михеил Саакашвили заявил, что планирует обратиться в суд для защиты своих прав. Он также отметил, что сейчас ведёт переговоры со своими "союзниками" о том, куда поедет дальше. "Я собираюсь проехать по всем регионам Украины и объединяться с разными людьми, разными политическими силами вокруг общей темы — демократии и отсутствия диктата олигархов", — добавил политик.

Тем временем Государственная пограничная служба Украины намерена обратиться в прокуратуру в связи с незаконным пересечением границы Михеилом Саакашвили. Речь идёт, как минимум, о трёх нарушениях. "Это незаконный прорыв на режимный объект, что является нарушением международных соглашений с польской стороной, незаконное пересечение государственной границы группой лиц, а также нанесение телесных повреждений сотрудникам Пограничной службы при исполнении служебных обязанностей", — сказал помощник председателя Госпогранслужбы Олег Слободян.

В свою очередь, президент Пётр Порошенко заявил, что прорыв Саакашвили является преступлением и не требует политических оценок. "…Есть конституционный принцип неприкосновенности государственной границы. Это вопрос национальной безопасности государства. И мне все равно, кто нарушает государственную границу: или боевики на востоке, или политиканы на западе. Должна быть четкая правовая юридическая ответственность", — отметил Порошенко.

Эксперты, опрошенные "Главредом", считают, что вся история с Саакашвили, начиная с момента лишения его украинского гражданства, отнюдь не улучшает имидж Украины в мире, а наоборот, и видят выходом из сложившейся ситуации переведение её в правовое поле. Они также добавляют, что эта история с Саакашвили отрицательно скажется на отношении украинцев к действующей власти, в частности, на рейтинге Порошенко.

Владимир Фесенко Главред Владимир Фесенко:

Проблема в данной ситуации не в том, что Саакашвили не впускали в Украину (он все равно оказался на территории страны), а в том, что он добился этого путём грубого нарушения закона на границе. К сожалению, это является отражением того, что происходит внутри страны — наряду с борьбой за сохранение целостности государства наблюдаются и полуанархические тенденции. Боюсь, что если анархические тенденции, связанные с грубым нарушением законов ради достижения любых целей и интересов (будь то интересы автомобилистов, ездящих на машинах с зарубежными номерами, или интересы сторонников Саакашвили), будут сохраняться, это станет серьёзным вызовом для государства, причём не меньшим, чем сепаратизм или агрессия России.

В любом случае, эта история ещё не закончилась — она будет иметь продолжение. А сейчас проблема не в имидже Украины, а в сохранении стабильности в стране и урегулировании сложившейся ситуации.

Что касается рейтингов, то на рейтингах Саакашвили отразится не конкретно эта ситуация, а всё, что происходило с ним после лишения гражданства. Думаю, что лишение его украинского гражданства было ошибкой. Так на ровном месте была создана проблема, которая в определённой степени сыграла в пользу Саакашвили. И сейчас власти приходится решать эту проблему, опять-таки с серьёзными потерями и рисками.

Не думаю, что Саакашвили станет общенациональным лидером. Даже в данной ситуации решающую роль сыграл не он, а те оппозиционные лидеры, которые ему помогли. Самостоятельно Саакашвили ничего бы не сделал. Например, Юлии Тимошенко Саакашвили не нужен, ведь как партнёр он будет для неё потенциальной проблемой. То есть в случае победы между ними произойдёт то же самое, что сейчас происходит между Саакашвили и Порошенко. Это будет неизбежно.

Поэтому для неё, и для Садового, и для некоторых других, кто ставит на Саакашвили как на лидера, (а это второстепенные политики вроде Наливайченко, Добродомова и т.д.), Саакашвили — скорее, повод для того, чтобы организовать новую волну наступления на Порошенко. Это повод попробовать организовать массовые протесты против президента и, возможно, на этой волне добиться проведения досрочных выборов. В принципе, именно это они сейчас и попытаются сделать.

По сути, в этих событиях мы увидели формирование новой антипорошенковской коалиции.

Власть не будет на это смотреть спокойно. Думаю, что 10 сентября удалось избежать большего из зол. Если бы начались массовые столкновения на границе, не дай Бог, с жертвами, это было бы повторением ошибки 2013 года. Поэтому лучше избегать прямого силового столкновения.

Но поскольку произошло грубое нарушение закона, это является потенциальным риском для Саакашвили и тех оппозиционеров, которые организовали его незаконный переход границы. Соответственно, для Саакашвили сохраняется риск задержания и экстрадиции в Грузию. А для тех оппозиционеров, которые ему помогают, есть риск возбуждения уголовных дел против них и даже попыток лишить их депутатской неприкосновенности либо других санкций (для непарламентских оппозиционеров). Всё зависит от дальнейшего развития событий и реакции общества. У оппозиции шансы появятся только тогда, когда она получит массовую поддержку. Если не будет массовой поддержки, то одно пересечение границы Саакашвили мало что даст.

Для тех, кто и сейчас поддерживал Порошенко, не важен Саакашвили. Это люди, которые критически относятся к Юлии Тимошенко. Здесь история, похожая на ту, что в своё время была с Ющенко: Ющенко поддерживали те, кто был против и Януковича, и Тимошенко. Аналогичная ситуация и с Саакашвили: те, кто были на стороне Саакашвили, уже ушли от Порошенко. Поэтому имиджевые потери президента произошли не сейчас, а тогда, когда появилось решение о лишении Саакашвили украинского гражданства. И эти потери, скорее, в международном имидже, нежели внутри страны.

У Саакашвили если и будет какой-то рост рейтинга, то не думаю, очень большой. Просто за счёт информационного внимания и того, что он стал жертвой, какая-то часть оппозиционно настроенных людей или критически настроенных по отношению к Порошенко может поддержать Саакашвили. Но, как показывает практика, рейтинги Саакашвили очень колеблются. Пока что стойкой массовой поддержки он не имеет.

Виталий Бала Главред Виталий Бала:

Говоря о последствиях для имиджа страны истории с пересечением границы Михеилом Саакашвили, я бы разделял имидж Украины и украинских политиков. Образ государства формируется благодаря гражданам и народу. Достаточно вспомнить ситуацию, когда Янкович отказался от подписания Соглашения об ассоциации с ЕС: тогда именно благодаря гражданам страна вернулась на прежний путь. Так что это заслуга исключительно украинских граждан. В противном случае эта проблема могла бы растянуться на много лет. Потому следует разделять имидж Украины и имидж политиков.

В данной ситуации пострадал как раз имидж политиков — у кого-то больше, у кого-то меньше. В любом случае, это касается обеих сторон. Если стороны оказываются в неординарной ситуации, выходящей за рамки закона, обе они несут ответственность за неё. Только одна сторона не может быть виновата.

Самым коротким путём выхода из сложившейся ситуации, причём с минимальными имиджевыми потерями для политиков и институтов власти, станет возвращение ситуации в правовое поле.

Безусловно, происходившее на границе является нарушением закона. Но является ли нарушением закона недопуск перейти границу? Является ли нарушением закона то, что происходило в Польше, в Перемышле, когда не дали уйти поезду? Любое действие рождает противодействие. И в такой ситуации либо все множится на ноль и возвращается в правовое русло, либо нужно начинать с тех причин, которые и привели к тем последствиям, которые мы имеем сегодня.

Причиной была так называемая политическая целесообразность, на которой основывается, к сожалению, множество решений, которые, как правило, и имеют непредсказуемые последствия. Именно так произошло с лишением Михеила Саакашвили украинского гражданства. Именно это стало причиной всех нынешних событий, а 10 сентября обострилось на границе.

Я не понимаю, почему нельзя было пустить поезд Саакашвили — пусть бы он приехал в Украину, а тут бы уже решались все вопросы с ним. Чем дольше не решается данная ситуация, тем больше репутационных потерь несут люди, задействованные в этой ситуации с обеих сторон.

Кроме того, в данном случае на удивление хорошо сработали правоохранительные органы, не допустив ситуации крайнего обострения и кровопролития.

При этом следует вспомнить, что некоторые персонажи на всю Украину говорили, что они всех расстреляют. Но на эти заявления не было никакой реакции Генеральной прокуратуры. А в ситуации, когда публично говорят о покушении на убийство, должна быть уголовная ответственность. Думаю, что это тоже побудило некоторые политические силы поехать на границу, встречать Саакашвили. "Титушки", которых тоже туда нагнали, также спровоцировали некоторые действия. Так что все несут ответственность за случившееся.

Проблема в том, что происходит ослабление институтов власти и растет недоверие к ним. И если ситуация не вернётся в правовое русло, всё будет продолжаться. Если не отмотают ситуацию до того момента, с которого все началось, и не начнут устранять причину, я думаю, ситуация будет становиться только хуже.

А если из Саакашвили окончательно сделают мученика, это станет подарком для его политической силы. Вообще, у меня складывается впечатление, что во власти — целый фан-клуб Саакашвили, который возвращает его в украинскую политику и создает условия, чтобы его политическая сила наращивала рейтинг и, возможно, даже попала в парламент. Объективно говоря, для последнего даже не было никаких оснований до того момента, пока Саакашвили не лишили гражданства. До этого момента его поддержка была на уровне статистической погрешности — 1,5%.

Безусловно, многое зависит от того, как дальше сработают обе команды. Однако в такой ситуации любая власть, конечно же, проигрывает, потому что своими действиями она мобилизует своих оппонентов и колеблющихся. Особенно возвращение "титушек" мобилизует людей, настраивая их против власти. Теперь всё будет зависеть от того, какая из команд технологически сумеет лучше воспользоваться сложившейся ситуацией. Если рейтинг Саакашвили вырастет, то это будет не заслуга оппонентов власти, а результат просчётов власти.

Так что нужно вернуться к устранению причины, причём доказать всё в суде, показав тем самым, что Украина — правовое государство. Суд должен быть публичным и прозрачным. То есть пусть Саакашвили идёт и в суде доказывает, что украинского гражданства его лишили незаконно. Если этого не сделать, то ситуация будет закручиваться ещё больше.

Виктор Небоженко Главред Виктор Небоженко:

История, связанная с тем, как Саакашвили пересекал польско-украинскую границу никак особо не отразится на имидже Украины, потому что он уже и так плох. Гораздо больше это отразится на рейтингах Порошенко. Европа прекрасно понимает, что такое прорыв границы, имея миллионы нелегальных мигрантов. И они не делают из этого трагедию, а просто решают проблему.

Другой вопрос — пострадает лично международный имидж президента Порошенко. Так в свое время произошло с президентом Кучмой после убийства Гонгадзе и с президентом Януковичем после его скандального решения о неподписании соглашения с ЕС. Теперь ему трудно будет обманывать зарубежных политиков.

Как это всё отразится на рейтинге Саакашвили? Неправильно смотреть на Саакашвили как на политического лидера. Он — всего лишь повод для массовых протестов, и он это прекрасно понимает.

Зато это отразится на рейтинге президента. А никакого особо роста рейтингов Саакашвили на данный момент я не предполагаю. Если дальше будут какие-то шаги Саакашвили, например, бурный судебный процесс в центре Киева, тогда, конечно, население начнет передавать ему свои голоса. Но пока этого не происходит.

Это же касается и оппозиции. Те, кто были с Саакашвили при пересечении границы, вряд ли получат дополнительные очки.

Но, повторюсь, это сильно ослабит рейтинг президента. Людям трудно доказывать, зачем они поддерживают человека, который себя ведет так не по-президентски.

Власть могла избрать другой путь, чтобы сохранить лицо. Работники силовых органов должны были понимать, что, если они в течение 8-10 часов дразнят толпу, толпа обязательно предпримет акции прямого действия. Это вам скажет любой порядочный милиционер. Поэтому виноваты, прежде всего, силовики — они не должны были допустить концентрации ненависти на протяжении нескольких часов, а они эту ошибку совершили.

Надежда Майная