В 2014-м банда Цвяха блокировала украинских военных на Бахмутке.
Об этом кремлевский пропагандист Александр Рогаткин сообщает на своей странице в Facebook.
По данным центра "Миротворец", Цвях жил в Ровеньках Луганской области, сначала был командиром роты Ясеновского ополчения, потом дослужился до командира 3-го мотострелкового батальона 2-й отдельной бригады "народной милиции" ЛНР (банда "Хулиган").
В то же время российский журналист уверяет, что именно банда Цвяха блокировала 32-й блокпост сил АТО у поселка Смелое на Луганщине (в районе трассы Бахмутки, связывавшей Луганск с Лисичанском и Северодонецком) и вынудила украинских военных уйти.
При этом пропагандист приводит совершено фантастические цифры: якобы 60 боевиков "держали в кольце группировку из 300 военнослужащих ВСУ" и даже "завалили украинскими танками и бэтээрами дорогу на этот блокпост". Боевики требовали от силовиков оставить тяжелую технику и выходить с личным оружием.
Однако, как сообщал в октябре 2014-го военный журналист Андрей Цаплиенко, наши военные вышли из окружения с боеприпасами и техникой, "на броне, с оружием и БК. Там оставили лишь разбитую технику, которую уже не заведешь и не заберешь".
Напомним, несколькими днями ранее стало известно, что в районе промзоны Авдеевки Донецкой области был уничтожен "депутат" незаконного "народного совета" ДНР Виктор Сажин.
фото: myrotvorets.center