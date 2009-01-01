В 2014-м банда Цвяха блокировала украинских военных на Бахмутке.

Владимир Цвях Центр "Миротворец"

Сегодня, 25 мая, стало известно об уничтожении одного из полевых командиров "армии ЛНР" — Владимира Цвяха, комбата

Об этом кремлевский пропагандист Александр Рогаткин сообщает на своей странице в Facebook.

По данным центра "Миротворец", Цвях жил в Ровеньках Луганской области, сначала был командиром роты Ясеновского ополчения, потом дослужился до командира 3-го мотострелкового батальона 2-й отдельной бригады "народной милиции" ЛНР (банда "Хулиган").

В то же время российский журналист уверяет, что именно банда Цвяха блокировала 32-й блокпост сил АТО у поселка Смелое на Луганщине (в районе трассы Бахмутки, связывавшей Луганск с Лисичанском и Северодонецком) и вынудила украинских военных уйти.

При этом пропагандист приводит совершено фантастические цифры: якобы 60 боевиков "держали в кольце группировку из 300 военнослужащих ВСУ" и даже "завалили украинскими танками и бэтээрами дорогу на этот блокпост". Боевики требовали от силовиков оставить тяжелую технику и выходить с личным оружием.

Однако, как сообщал в октябре 2014-го военный журналист Андрей Цаплиенко, наши военные вышли из окружения с боеприпасами и техникой, "на броне, с оружием и БК. Там оставили лишь разбитую технику, которую уже не заведешь и не заберешь".

Владимир Цвях Центр "Миротворец"

Напомним, несколькими днями ранее стало известно, что в районе промзоны Авдеевки Донецкой области был уничтожен "депутат" незаконного "народного совета" ДНР Виктор Сажин.

фото: myrotvorets.center