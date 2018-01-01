Бери, что дают: у ВСУ нет альтернативы минометам "Молот" - "Укроборонпром"

Приходится использовать то, что есть, заявил гендиректор госконцерна.

Букин хочет дождаться результатов расследования

Печально известные минометы "Молот", которые своими разрывами убили уже не одного военнослужащего в украинской армии , не могут быть заменены на другие, так как для Вооруженных сил Украины никакой альтернативы им нет.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" зявил генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" Павел Букин.

"На сегодняшний день альтернатив минометам "Молот" у нас нет. В любом случае его надо было делать и надо его использовать в ВСУ", - сказал он.

Букин порекомендовал дождаться готовности результатов расследования сегодняшнего инцидента; тогда-то, мол, и будет известно, стал ли именно миномет причиной трагедии.

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7 июля на Закарпатье объявлено Днем траура: будут приспущены государственные флаги на официальных зданиях по всей области. Также всем организациям и учреждениям независимо от формы собственности рекомендуется отменить любые развлекательно-концертные мероприятия.

В свою очередь президент Петр Порошенко в связи с этой трагедией приказал запретить минометы "Молот" на учениях до конца расследования.

Ранее Минобороны назвало основную версию взрыва на военном полигоне на Ровенщине. На место происшествия отправилась оперативная группа и лица, ответственные за проведение расследования.

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