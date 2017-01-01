"Наприседала": Даша Астафьева поделилась "горячей" фотографией

Экс-солистка группы Nikita порадовала подписчиков новым снимком в купальнике.
На снимке, которое исполнительница опубликовала на странице в социальной сети Instagram, Астафьева позирует в ярком купальнике в стиле 90-х, который выгодно подчеркивает ее формы.
"наПХИседала", - подписала кадр экс-солистка группы Nikita.
Поклонники звезды остались в восторге от такой фотографии: "ПХИседанья пошли вам впрок!", "Даша, ну это же хартбрейкинг как красиво".
Ранее Даша Астафьева раззадорила фанатов новыми "горячими фото" в купальнике.