Британский лабрадор "усыновил" 9 утят: видео

Пес не только водит птичек на водопой, но и катает на спине.
Утята осиротели, когда их маму съела лиса. После чего 10-летний Фред решил стать многодетным отцом и принялся ухаживать за птенцами.
К своим обязанностям пес относится ответственно: от утят не отходит, охраняет их и греет у своего живота.
Лабрадор не только водит птичек на водопой, но и катает на спине.
Как сообщалось, брошенный в мешке умирать пес уже год ждет хозяев. Душераздирающая история произошла в селе Покровка.
Ранее пес испортил панораму Google Maps и стал звездой соцсетей.
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