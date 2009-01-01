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Першими у вільний доступ потрапили електронні версії шкільних підручників для 9-го класу від видавництва "Ранок"

Сегодня, 11:03

Щоб отримати доступ до навчальної літератури досить просто зареєструватися на сайті, скачати підручник або додаток до нього і встановити на будь-який зручний носій.

Ранок, учебники, книги
Підручники видавництва "Ранок"
До 1 вересня залишається менш як два тижні. Згідно з відомостями МОН України, станом на 17 серпня, Інститутом модернізації змісту освіти вже прийнято для відправлення в навчальні заклади 186 найменувань. Загалом це більш як 8 млн підручників, які складають майже 96 відсотків від загальної кількості держзамовлення. Далі справа за доставкою, яку планують здійснити до середини вересня.

Ранок, учебники, книги
Підручники видавництва "Ранок"
Альтернативою друкованій версії на сьогодні є електронні підручники, які вітчизняні видавці вже почали надавати Міністерству освіти і науки. Нагадуємо, що з цього року публікація електронних версій книжок у вільному доступі є обов'язковою вимогою Міністерства освіти.

Вже традиційно, повний обсяг своєї частки держзамовлення першим виконало харківське видавництво "Ранок". Крім того, всі електронні версії підручників "Ранку" для 9-го класу вже є у вільному доступі. Йдеться про 28 підручників з різних дисциплін з української та російської мови.

Зазначену літературу можна знайти на сайтах видавництва "Ранок" www.ranok.com.ua і http://interactive.ranok.com.ua/ в розділі "Підручники". Всі підручники отримали гриф "Рекомендовано Міністерством освіти і науки України". Вони повністю відповідають новим навчальним програмам та друкованим оригіналам. Також підручники "Ранку" можна завантажити з ресурсу Інституту модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua/pidruchniki/elektronni-versiyi-pidruchnikiv/.

"Електронні підручники нашого видавництва мають високу якість. Чим вони відрізняються від інших? Крім електронних версій підручників на сайті інтерактивної школи розміщені електронні доповнення. Це і тематичне відео, тести, он-лайн уроки, аудіо файли для вдосконалення іноземних мов, лабораторні роботи, методичні матеріали для вчителів", — повідомив генеральний директор видавництва "Ранок" Віктор Круглов.

Щоб отримати доступ до навчальної літератури досить просто зареєструватися на сайті, скачати підручник або додаток до нього і встановити на будь-який зручний носій: комп'ютер, планшет або телефон.

Варто нагадати, що видавництво "Ранок" за власною ініціативи вже кілька років публікує електронні версії своїх підручників. Сьогодні на офіційному сайті видавництва можна безкоштовно скачати навчальну літературу для 4-х, 7-8-9-х класів.

До уваги педагогів та батьків: сьогодні в мережі Інтернет існує безліч ресурсів, які пропонують завантаження шкільних підручників для загально-освітньої школи. Але, деякі не відповідають вимогам нової навчальної програми. Звертаєте на це увагу та користуйтеся офіційними ресурсами видавництв та Інституту модернізації змісту освіти.

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Ранок, издательство, учебник
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