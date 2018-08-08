Смертельное ДТП в Днепровской области: в аварию попал пассажирский автобус

Два человека погибли, 16 людей пострадали (из них 11 лиц пришлось госпитализировать) в результате жуткой аварии в Днепропетровской области, на Полтавском шоссе между Лобойковкой и Елизаветовкой.

Как сообщил у себя в Facebook начальник ГУ ГСЧС в Днепропетровской области Андрей Кульбач, пассажирский автобус, в котором ехали 25 человек, столкнулся с легковушкой Audi. Водитель авто не отреагировал на знак «Стоп» и практически протаранил автобус в бок, в результате чего тот и перевернулся.

Доставать потерпевших и вырезать тела погибших пришлось с помощью специального оборудования.

Ранее на трассе Днепр-Кобеляки-Решетиловка в Днепропетровской области произошла разгерметизация автоцистерны, которая перевозила азотную кислоту. Объем вытекшеего вещества – около 3-4 тонн на площади 40-45 кв. метров.

Напомним, 7 августа в Беляевском районе Одесской области машина въехала в группу участников акции протеста. Водитель Daewoo не подчинился их требованиям и поехал в толпу на пешеходном переходе.