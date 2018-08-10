Шутки и смерть. Мужчина убил дразнившего его из-за секса коллегу пилой-"циркуляркой"

Циркулярная пила / OLX

В США 24-летний Мигель Наварро обвинен в нанесении увечий, приведших к смерти его 37-летнего коллеги.

Соответствующее сообщение опубликовали журналисты авторитетного новостного агентства Associated Press. Согласно обнародованным данным, следствие полагает, что убитый постоянно пытался словесно унизить Наварро. Парень, работающим кровельщиком, напал на своего обидчика с циркулярной пилой.

На допросе Наварро заявил, что коллеги (в первую очередь, погибший), постоянно издевались над ним, поскольку он регулярно чувствовал себя плохо после секса. Результаты вскрытия показали, что у убитого были перерезаны яремная вена и сонная артерия.

Дело с обвинительным заключением направлено на рассмотрение в суд.

Напомним, ранее сообщалось о том, что мужчина задушил юную любовницу после интима.