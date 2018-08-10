СБУ задержала подозреваемого в подрыве офиса венгерского культурного центра

Спецназ СБУ / ssu.gov.ua

Сотрудники СБУ задержали подозреваемого в организации взрыва в офисе "Общества венгерской культуры Закарпатья" в Ужгороде.

Как сообщил пресс-центр спецслужбы, предполагаемый преступник задержан 8 августа.

Он взят под стражу без возможности выйти под залог, продолжается досудебное расследование.

В ночь на 27 февраля 2018 года в Ужгороде у офиса "Общества венгерской культуры Закарпатья" сработало самодельное взрывное устройство. В результате взрыва окна и фасад здания были повреждены, сам офис сгорел полностью.

В марте глава Национальной полиции Украины Сергей Князев заявлял, что преступление раскрыто.