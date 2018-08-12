"Тебе поломают башку и ты будешь трупом": в Ровно устроивший ДТП "мажор" угрожал журналистке

"Мажора" не впервые ловят на езде в нетрезвом виде / скриншот из видео

В Ровно произошло ДТП, в котором пострадали два человека - автомобиль, проехавший на красный свет. протаранил другую машину. Казалось бы, довольно рядовое ДТП, но не все так просто - аварию спровоцировал "мажор", сын бывшего члена пророссийской организации "Украинский выбор", который был в доску пьян и к тому же является подозреваемым по другому делу, и вообще должен находиться под домашним арестом.

26-летний виновник аварии – сын бывшего главы ровненской ячейки общественной организации "Украинский выбор" и нынешнего главы областной организации партии "За жизнь" Андрей Бузинарский.

Бузинарский уже не первый раз садится за баранку "под мухой". А во время аварии он вообще должен был быть под домашним арестом - его подозревают в сбыте наркотиков. Аварию же он устроил в 6:50 утра, тогда как решением суда ему назначили арест с 22 до 7:00.

"Учитывая эти обстоятельства, полицейские готовят материалы, подтверждающие факт нарушения домашнего ареста для решения вопроса судом об изменении меры пресечения на более строгую",– подчеркнул начальник отдела коммуникации нацполиции Сумщины Антон Крук.

В результате ДТП пострадали два человека – 57-летняя женщина, у которой ушиб грудной клетки, и 60-летний водитель протараненной машины, который получил ушиб позвоночника и травму живота.



Что характерно, Бузинарский невредим, и в его крови обнаружили более 2 промилле алкоголя. Более того, "мажор" начал угрожать работнице СМИ.

Читайте такжеКровавое ДТП на Запорожье: суд избрал меру пресечения водителю грузовика"Я думаю, что тебе башку прямо сейчас поломают и ты будешь, как минимум, трупом",– так Андрей ответил на вопрос журналистки относительно ощущения безнаказанности, внаглую добавив, что принимал алкоголь и наркотики.

По факту угрозы журналисту в полиции уже открыли уголовное производство, наказание в случае доказательства вины может составлять до трех лет ограничения или лишения свободы. Так же открыто производство и о нарушении правил дорожного движения.

Ранее в тот же день в Ровно любители дрифта таранили машины, били их битами и сбили полицейского.