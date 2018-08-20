В Киеве автомобиль смахнул с обочины припаркованные там машины - появилось видео

От одного из автомобилей осталась только половина

Вечером в понедельник, 20 августа в Киеве в районе Набережной произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль, двигавшийся на огромной скорости, попытался совершить перестроение, однако его водитель допустил ошибку, и буквально смахнул припаркованные на у обочины автомобили.

В результате неудачного маневра водитель врезался в дальний автомобиль, который, в свою очередь врезался в следующий и далее, создав "эффект домино" (в просторечии такая ситуация в ДТП называется "паровозик"). Итогово, различные повреждения Читайте также"Кто ус**лся - невестка!": соцсети взбешены версией полиции о ДТП в Сумахполучили, как минимум, четыре автомобиля. О состоянии водителя легкового автомобиля не сообщается, передает "Страна".

Напомним, на одном из центральных перекрестков в Сумах 19 августа произошла автомобильная авария, участниками которой стали Audi и полицейский автомобиль Prius. После столкновения Prius вылетел на тротуар и "смахнул" группу пешеходов. Водитель первой машины остался невредим, а вот одну из патрульных и четверых пешеходов госпитализировали.