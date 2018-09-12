Стрельба по детям в Николаеве: родители внезапно отказались от претензий к нападавшему

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Родители пострадавших в результате стрельбы под Николаевом детей отказались от претензий к стрелявшему мужчине.

Как сообщает местный портал "Мой город", подозреваемый Александр Евграфов признал свою вину, но утверждает, что стрелял случайно. По его словам, он хотел лишь "припугнуть" детей.

Мать одной из потерпевших девочек, у которой из кисти руки извлекли дробь, утверждает, что знает Евграфова более 12 лет и он "добрый и порядочный человек".

По мнению прокуратуры, подозреваемый может скрыться от следствия и влиять на свидетелей, поэтому попросила взять его под стражу.

Ранее сообщалось, что в поселке Новая Одесса Николаевской области пенсионер открыл стрельбу по детям из самодельного оружия, три человека пострадали.