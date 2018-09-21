Во Франции устроили групповое надругательство над девушкой с трансляцией в соцсети

Иллюстративное фото / Defend Europa

Во Франции четверо мужчин изнасиловали юную девушку возле ночного клуба, устроив прямую трансляцию преступления в социальной сети Snapchat и сервисе микроблогов Twitter.

Соответствующее сообщение опубликовали журналисты BBC Europe. Инцидент произошел в южной части города Тулуза.

По словам правоохранителей, в записи четко слышны крики жертвы и разговоры мужчин, которые подтверждают, что сексуальная связь была насильственной: "Не снимай, это же изнасилование. Изнасилование".

Французские полицейские оперативно пресекли распространение видео после жалоб нескольких пользователей соцсетей.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Лондоне прохожий изнасиловал юную девушку.