Директора оружейного предприятия заподозрили в растрате 1,4 млн грн

29 октября 2018, 16:15

Три года назад чиновник организовал закупку оборудования по завышенным ценам.

ГП
ГП "КБ "Артиллерийское вооружение" / Прокуратура г.Киева

В Киеве директору одного из государственных предприятий военно-промышленного комплекса объявлено подозрение в растрате 1,4 млн грн.

"Киевская местная прокуратура №9 объявила о подозрении директору государственного предприятия "Конструкторское бюро Артиллерийское вооружение" в совершении растраты бюджетных средств в особо крупных размерах по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины", - в понедельник, 29 октября, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

В частности, как установило следствие, в 2015 году глава ГП организовал схему закупки оборудования у частного предприятия по завышенным ценам, что суммарно привело к убытку для государства в 1,4 млн грн.

Читайте такжеНачались аресты подозреваемых в хищении 20 миллионов долларов из госбанка"Ущерб, нанесенный государству, подтвержден результатами судебно-экономической экспертизы", - доложили в прокуратуре, добавив, что уже направили в суд ходатайство о задержании подозреваемого и назначении ему меру пресечения с залогом, эквивалентным сумме растраты.

ГП "Конструкторское бюро Артиллерийское вооружение" занимается производством оружия и боеприпасов, а также выполняет исследовательские, проектно-конструкторские, технологические работы, направленные на создание современных образцов артиллерийского и стрелкового вооружения и боеприпасов.

Напомним, САП и НАБУ расследуют дело, связанное с хищением 20 миллионов долларов из государственного банка, совершенное группой лиц по сговору под предводительством народного депутата (предполагается, что это нардеп Станислав Березкин - по этому делу уже задержан его сын).

В течение сентября 2013 - января 2014 бенефициарные владельцы группы "Креатив", действуя по предварительному сговору с должностными лицами указанной группы, а также должностными лицами "Ощадбанка", ООО "ЗМЖ" и ООО "Кредитное брокерское агентство", завладели 20 млн долларов, которые "Креатив" получили в "Ощадбанке".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Киев расследование прокуратура растрата предприятие
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
17:20
Американский "почтовый бомбист" поддерживал Путина и "русских братьев"
17:13
Стало известно, возле кого похоронили Николая Караченцова Видео
17:10
Фигуристка ради победы разделась на льду до нижнего белья: опубликовано видео Видео
16:45
"Скромное похолодание": синоптики спрогнозировали снижение температуры в Киеве Видео
16:39
Подросток приехал в Москву и от увиденного попытался покончить с собой
16:32
Авторы "Игры престолов" наймут "смотрящих" за съемками сцен секса
16:28
БПП призвали объяснить "оду Фирташу" в исполнении Барны
16:15
Директора оружейного предприятия заподозрили в растрате 1,4 млн грн
15:56
"Дергается как лихорадочная": Ани Лорак высмеяли за нелепый танец Видео
15:50
Вакарчук окончательно ответил на вопрос о желании идти в президенты
15:44
Эксклюзивно в киевском МВЦ: Макс Барских готовит новое шоу в стиле 80-х Видео
15:32
"Поправили лицо": СМИ узнали причину избиения рэпера Гуфа Видео
15:31
Полиция показала видео ночной погони со стрельбой в Одессе Видео
15:30
Подвели соцсети: Вычислили еще одно подразделение российской армии времен аннексии Крыма Фото
15:00
Журналист предупредил, какие кровавые акции в Украине может спонсировать Кремль Видео
14:56
В ООН заявили о проблемах с человеческим достоинством у украинских чиновников
14:50
Евровидение-2019: стал известен девиз конкурса
14:50
В Кабмине рассказали, как и когда для украинцев монетизируют субсидии
14:35
"Выжившие не найдены": стала известна важная деталь крушения Boeing в Индонезии Фото Видео
14:23
В Москве покончил с собой репортер "НТВ", которого в прямом эфире ударил пьяный "десантник"
14:16
Польша готовится к распаду ЕС: эксперт объяснил, почему Варшава озаботилась репарациями
14:10
Сотрясение мозга, сломанные ребра: стали известны подробности избиения рэпера Гуфа Видео
14:00
Виноваты врачи: друг солиста группы "Нэнси" рассказал подробности внезапной кончины певца
13:40
Несколько минут до крушения Boeing: появилось фото пассажиров упавшего в Индонезии самолета Фото Видео
13:29
Хакеры слили в Сеть интимные фото российских звезд: 18+ Фото
13:24
Гройсман заявил о ликвидации "Нафтогаза"
13:15
"Не выдаст Путина": экономист назвал самую важную страну для президента России Видео
12:51
Песков назвал главную цель встречи Путина с Трампом Видео
12:50
Алла Пугачева молча простилась с Николаем Караченцовым Фото Видео
12:41
"Оборонительный пояс": в России раскрыли планы на случай вступления Украины в НАТО
12:39
Выборы президента Грузии-2018: результаты первого тура
12:18
Сенсационный проигрыш: Хацкевич сказал, чего не хватило Динамо в игре со Львовом Фото Видео
12:17
СМИ сообщили об уходе Меркель с поста
12:07
Танцы со звездами-2018: сюрпризы от судей и неожиданный результат голосования десятого выпуска Видео
11:59
Украине не повезло: три причины, почему Европа не может усмирить Путина мнение
11:56
"Ненаучная фантастика": Гройсман ответил всем украинцам, требующим снизить цены на газ
11:50
Cтали известны подробности крушения Boeing в Индонезии: появились фото с места катастрофы Фото Видео
11:39
Младше на 11 лет: Анна Седокова закрутила роман с хоккеистом
11:19
Много людей, венков и цветов: в России прощаются с Николаем Караченцовым, опубликовано видео Видео
11:10
Мощный удар беспилотника ВСУ по оккупантам на Донбассе показали на видео Видео
10:52
Из-за операции Лобода понесла крупные финансовые потери: названа сумма
10:43
Леся Никитюк заворожила фанатов образом богини на "Танцах со звездами" Видео
10:38
Назад в СССР. Россияне собрались обложить границы "глушилками вражеских голосов"
10:26
В Одессе полицейские расстреляли авто
10:10
"Что фашисты сделали с бедным Краматорском": в Сети впечатлились фото города, освобожденного ВСУ
10:01
"Куда Алла смотрит?": Максим Галкин взбудоражил Сеть полуголым фото
09:58
Удар США по баллистической ракете над океаном сняли на видео Видео
09:45
Почему Украина обречена на бедность мнение
09:35
Девушка дня Instagram: изящная милашка Кэндис Блэкберн Фото
09:29
В России рассказали о состоянии здоровья Сенцова
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять