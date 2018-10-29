Директора оружейного предприятия заподозрили в растрате 1,4 млн грн

ГП "КБ "Артиллерийское вооружение" / Прокуратура г.Киева

В Киеве директору одного из государственных предприятий военно-промышленного комплекса объявлено подозрение в растрате 1,4 млн грн.

"Киевская местная прокуратура №9 объявила о подозрении директору государственного предприятия "Конструкторское бюро Артиллерийское вооружение" в совершении растраты бюджетных средств в особо крупных размерах по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины", - в понедельник, 29 октября, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

В частности, как установило следствие, в 2015 году глава ГП организовал схему закупки оборудования у частного предприятия по завышенным ценам, что суммарно привело к убытку для государства в 1,4 млн грн.

Читайте такжеНачались аресты подозреваемых в хищении 20 миллионов долларов из госбанка"Ущерб, нанесенный государству, подтвержден результатами судебно-экономической экспертизы", - доложили в прокуратуре, добавив, что уже направили в суд ходатайство о задержании подозреваемого и назначении ему меру пресечения с залогом, эквивалентным сумме растраты.

ГП "Конструкторское бюро Артиллерийское вооружение" занимается производством оружия и боеприпасов, а также выполняет исследовательские, проектно-конструкторские, технологические работы, направленные на создание современных образцов артиллерийского и стрелкового вооружения и боеприпасов.

Напомним, САП и НАБУ расследуют дело, связанное с хищением 20 миллионов долларов из государственного банка, совершенное группой лиц по сговору под предводительством народного депутата (предполагается, что это нардеп Станислав Березкин - по этому делу уже задержан его сын).

В течение сентября 2013 - января 2014 бенефициарные владельцы группы "Креатив", действуя по предварительному сговору с должностными лицами указанной группы, а также должностными лицами "Ощадбанка", ООО "ЗМЖ" и ООО "Кредитное брокерское агентство", завладели 20 млн долларов, которые "Креатив" получили в "Ощадбанке".