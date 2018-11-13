Под Одессой полиция спасла из рабства сотню украинцев

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В Одесской области сотрудники Нацполиции вызволили из рабства 94 человека - выходцев из разных областей Украины.

Как сообщил пресс-центр полиции, организаторами 38-летние гражданин Грузии и гражданка Украины создали сельскохозяйственное предприятие, на котором работала почти сотня человек. Всего в банду входили 13 человек.

"Их обманом заманивали на работу специальные вербовщики. Псевдорекрутинг проводился преимущественно на железнодорожных вокзалах. Подыскивали социально незащищенных людей, обещали работу, стабильную зарплату в 450-500 гривен в день жилье и питание", - приводит слова главы полиции Сергея Князева пресс-центр.

Рабов искали практически во всех областях Украины. За каждого вербовщики получали 500 гривен. У людей отбирали документы и заставляли работать в поле по 13 часов. Несогласных жестоко избивали.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области руководство и персонал "Таврического дома инвалидов" использовали находящихся в учреждении людей с умственными недостатками для физического труда.